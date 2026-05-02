Idegen invázió a brit partoknál? Elborzadtak a turisták egy nyálkás lénytől

Egy népszerű brit üdülőhely látogatói csak békésen akartak napozni a közeli tengerparton, amikor egy bizarr jelenség megrémítette őket. A víz partra mosott egy nyálkás tetemet, amely láttán sokan teóriákat kezdtek gyártani arról, hogy a test talán egy ufóhoz köthető. Sokan világvégét kiáltottak, de vajon mi az igazság?
Hatalmas port kavart a közösségi médiában egy fotósorozat, amelyet a Merseyside-i Ainsdale strandon készítettek a turisták. Akik arrafelé jártak és látták a különös lényt, közülük a legtöbben szörnynek, vagy egy idegen civilizáció váratlan látogatójának vélték azt. Az élettelen test kinézete horrorfilmbe illó látványt nyújtott: több méter hosszú, szőrös és nyálkás maradványokból állt, amelyek már bomlásnak indultak.
Láttam már bálnát és delfint is a parton, de ez valami egészen más volt. Nem voltak felismerhető vonásai, csak egy hatalmas, húsos massza volt, amelyből csontok álltak ki
– mondta a Mirrornak az egyik szemtanú. A képek láttán az internet népe is elképedt:
A földönkívülinek tűnő szörnyetegről készült fotók felkerültek a közösségimédia-felületekre, és gyorsan önálló életre keltek. Olyan hamar eljutottak az emberekhez, hogy a legelhivatottabb ufó-hívők is kapkodták a fejüket. Önjelölt nyomozók próbáltak rájönni az igazságra, hogy mégis mi a frász ez?!
Az emberek azonnal találgatásokba kezdtek. Volt, aki azt állította, hogy a lény olyan, mintha egy másik bolygóról jött volna, más szerint egy eddig ismeretlen tengeri szörny maradványaira bukkantak, megint mások bizonyítéknak vélték a sellők létezésére. Természetesen ezeknél sokkal földhözragadtabb válaszok is születtek, melyek szerint könnyen lehet egy hajó leszakadt, partra sodródott orrdísze, de akár egy művészeti installáció is, amelynek kifejezetten a meghökkentés és a hírverés volt a célja.
Érdekelnek az ufós történetek? Akkor játszd le ezt a videót:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.