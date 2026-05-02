A kardiológusok figyelmeztetnek: ez az esti szokás konkrétan a sírba visz

Mindannyian tudjuk, hogy az alvás fontos, de azt kevesen gondoltuk volna, hogy a saját halálos ítéletünket írjuk alá, ha gyakran váltogatjuk az alvás időpontját. Kiderült, hogy a rendszertelen alvás tönkreteszi a cirkadián ritmust és megduplázza a szívroham esélyét. Sokan hisszük azt, hogy majd hétvégén bepótoljuk a lemaradást, akkor minden rendben lesz. Pedig a szervezetünk nem felejt, és a szívünk csendben lázad a rendszertelenség ellen.

A cirkadián ritmus komoly hatással van az egészségünkre

A rendszertelen elalvás megduplázza a szív- és érrendszeri bajok esélyét.

A testünk belső órája teljesen megzavarodik a folytonos időpont-eltolódástól.

A szívünknek szüksége van a kiszámítható pihenőidőre a regenerálódáshoz.

Az ébredési időnk meglepő módon nem befolyásolja ennyire a szív egészségét.

A nyolc óránál kevesebb alvás tesz minket a legsérülékenyebbé a betegségekkel szemben.

Egy új kutatás szerint, ha egyik este éjfélkor, a másikon meg hajnalban dőlük ki, akkor sajnos komoly veszélyben vagyunk. Nem érdemes magunkat tovább szívatni, mert könnyen rámehet a szívünk a rossz alvási szokásokra.

A cirkadián ritmus hatásai az egészségünkre

Az Oulu Egyetem kutatói csináltak egy kutatást, aminek keretében 10 éven keresztül 3231 felnőtt alvási szokásait követték nyomon hordható eszközökkel. A kutatók az éjszakai pihenés időtartamára és következetességére összpontosítottak.

A csapat úgy találta, hogy akik rendszertelen időpontokban alszanak el, azoknál kétszeresére nőtt a súlyos szív- és érrendszeri problémák, például a rohamok és a stroke kockázata a következő évtizedben azokhoz képest, akik következetesen, mindig azonos időpontban feküdtek le. Eredményeiket a BMC Cardiovascular Disorders folyóiratban tették közzé.

Kinyírjuk a belső óránkat

Az egyetem honlapján közzétett sajtóközleményben Laura Nauha, a kutatás vezetője elmondta, hogy a valószínűsíthetően a cirkadián ritmusunkban kereshető a probléma gyökere. A testünk egy 24 órás ciklusban, egy belső óra alapján működik, ezért amikor folyamatosan változtatjuk a lefekvés időpontját, lényegében minden este újraindítjuk ezt az órát. Ez aztán összezavarja a szívünket, amely egy kiszámítható pihenőidő-blokkra támaszkodik, hogy regenerálódjon egy hosszú, fárasztó nap után. Amikor ezt az állandóságot megszüntetjük, a rendszer elkezdi túlterhelni magát.