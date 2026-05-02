A kardiológusok figyelmeztetnek: ez az esti szokás konkrétan a sírba visz

Mindannyian tudjuk, hogy az alvás fontos, de azt kevesen gondoltuk volna, hogy a saját halálos ítéletünket írjuk alá, ha gyakran váltogatjuk az alvás időpontját. Kiderült, hogy a rendszertelen alvás tönkreteszi a cirkadián ritmust és megduplázza a szívroham esélyét. Sokan hisszük azt, hogy majd hétvégén bepótoljuk a lemaradást, akkor minden rendben lesz. Pedig a szervezetünk nem felejt, és a szívünk csendben lázad a rendszertelenség ellen.
Egy új kutatás szerint, ha egyik este éjfélkor, a másikon meg hajnalban dőlük ki, akkor sajnos komoly veszélyben vagyunk. Nem érdemes magunkat tovább szívatni, mert könnyen rámehet a szívünk a rossz alvási szokásokra.
Az Oulu Egyetem kutatói csináltak egy kutatást, aminek keretében 10 éven keresztül 3231 felnőtt alvási szokásait követték nyomon hordható eszközökkel. A kutatók az éjszakai pihenés időtartamára és következetességére összpontosítottak.
A csapat úgy találta, hogy akik rendszertelen időpontokban alszanak el, azoknál kétszeresére nőtt a súlyos szív- és érrendszeri problémák, például a rohamok és a stroke kockázata a következő évtizedben azokhoz képest, akik következetesen, mindig azonos időpontban feküdtek le. Eredményeiket a BMC Cardiovascular Disorders folyóiratban tették közzé.
Az egyetem honlapján közzétett sajtóközleményben Laura Nauha, a kutatás vezetője elmondta, hogy a valószínűsíthetően a cirkadián ritmusunkban kereshető a probléma gyökere. A testünk egy 24 órás ciklusban, egy belső óra alapján működik, ezért amikor folyamatosan változtatjuk a lefekvés időpontját, lényegében minden este újraindítjuk ezt az órát. Ez aztán összezavarja a szívünket, amely egy kiszámítható pihenőidő-blokkra támaszkodik, hogy regenerálódjon egy hosszú, fárasztó nap után. Amikor ezt az állandóságot megszüntetjük, a rendszer elkezdi túlterhelni magát.
Az ébredési idők érdekes módon nem mutatták ugyanezt a mintát. Az eredmények alapján a lefekvés ideje az, ami igazán számít. A tanulmányban a rendszertelen alvók lefekvési ideje átlagosan közel 2 órát ingadozott egy héten belül, szemben a következetes alvók fél órájával. Összességében a szív és érrendszeri betegségek kockázata elsősorban azoknál növekedett, akik kevesebb mint nyolc órát aludtak éjszakánként. Akik képesek voltak hetente legalább egyszer egy teljes éjszakát átaludni, azok némi védelmet élvezhettek, de az alvás mennyisége csak egy ideig képes ellensúlyozni a káros hatásokat. Persze sok minden közrejátszhat a szívbetegségekben, de ez az összefüggés túl erős ahhoz, hogy legyintsünk rá. Ha nem figyelünk kellően oda, hosszú távon az életünkbe kerülhet.
Íme egy videó a cirkadián ritmusról:
