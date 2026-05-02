KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
17°C Székesfehérvár

Zsigmond névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„Mindig sírunk” – Megható vallomást tett az anyák napjáról Köllő Babett: 20 éve nem lehetnek együtt ezen a napon

Köllő Babett
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 02. 20:30
Őszinte vallomásanyák napja
A népszerű műsorvezető őszintén vallott lapunknak arról, miért nem tudja két évtizede személyesen köszönteni az édesanyját, és elárulta, milyen különleges rituáléval pótolják a fizikai távolságot. Köllő Babett lánya, Milla mindent megtesz, hogy kárpótolja édesanyját: olyat tesz érte a konyhában, amitől minden szülőnek elállna a szava.
Bors
A szerző cikkei

Köllő Babett neve mára összeforrt a sikerrel és a csillogással, ám a képernyős sikereknél van valami, ami sokkal többet ér számára: az anyaság. Noha a munkájában nem ismer lehetetlent, a magánéletében ő is csak egy szerető anya és gyermek.

Köllő Babett gyönyörű műsorvezető, mindig mosolyogva áll a kamerák elé.
Köllő Babett lánya Milla elképesztő módon kényezteti édesanyját (Fotó: hot! magazin/Szabolcs László)

Így ünnepel Köllő Babett anyák napján

Az anyák napja közeledtével a színésznő elmesélte lapunknak, miért kényszerülnek húsz éve távkapcsolatra az édesanyjával, és beavatta olvasóinkat abba is, hogyan váltja valóra lánya minden kívánságát ezen az ünnepen – még akkor is, ha néha kicsit túlzásba esik. 

Régen, amikor gyerek voltam mi úgy készültünk anyák napjára, hogy hajnalba felkeltünk az ikertesómmal, elmentünk virágot szedni, készítettünk valami kis rajzot, meg énekeltünk-szavaltunk. De volt, hogy anyának ágyba vittük a kávét, meg amire volt lehetőség

 – kezdte Babett, majd elárulta, hogy miért nem tudja személyesen felköszönteni édesanyját:

Köllő Babett mindig boldogan pózol a kamerának.
Köllő Babett műsorvezető és anyuka szerepben áll helyt a mindennapokban (Fotó: Mediaworks Archív)

Mi most már közel húsz éve nem ünnepeljük az anyák napját, mert Los Angelesben van mindig, de nyilván az az első, hogy várom, hogy mikor ébred föl, mikor hívhatom fel, csinálok egy ilyen fotó montázst, és akkor mindig sírunk.

Lapunk kíváncsi volt arra is, hogy Babett lánya Milla is hasonlóan készül-e neki, illetve, hogy kap-e Babett ágyba kávét, ahogyan azt ő is csinálta anno:

Milla amúgy is szokott ilyet, meg ő egyébként főz is, vacsorát készít. Már ilyen 13 éves kora óta, van, hogy megyek haza és felhív, hogy anya mikor érsz haza. És akkor mondja, hogy ne egyek, mert főzi a kedvencemet. De amúgy virággal is készül! Meg ő olyan, hogy nagyon oda figyel arra, hogy mindenki olyat kapjon, amit nagyon szeret. Egyébként túlzásba is esik, mindig mondom neki, hogy nem szabad ennyit költeni!

– mesélte boldogan Köllő Babett, aki ezek szerint egy nagyon szerencsés anyukának mondhatja magát, hiszen lánya kellőképp elkényezteti!

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu