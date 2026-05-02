„Mindig sírunk” – Megható vallomást tett az anyák napjáról Köllő Babett: 20 éve nem lehetnek együtt ezen a napon

Köllő Babett neve mára összeforrt a sikerrel és a csillogással, ám a képernyős sikereknél van valami, ami sokkal többet ér számára: az anyaság. Noha a munkájában nem ismer lehetetlent, a magánéletében ő is csak egy szerető anya és gyermek.

Köllő Babett lánya Milla elképesztő módon kényezteti édesanyját (Fotó: hot! magazin/Szabolcs László)

Így ünnepel Köllő Babett anyák napján

Az anyák napja közeledtével a színésznő elmesélte lapunknak, miért kényszerülnek húsz éve távkapcsolatra az édesanyjával, és beavatta olvasóinkat abba is, hogyan váltja valóra lánya minden kívánságát ezen az ünnepen – még akkor is, ha néha kicsit túlzásba esik.

Régen, amikor gyerek voltam mi úgy készültünk anyák napjára, hogy hajnalba felkeltünk az ikertesómmal, elmentünk virágot szedni, készítettünk valami kis rajzot, meg énekeltünk-szavaltunk. De volt, hogy anyának ágyba vittük a kávét, meg amire volt lehetőség

– kezdte Babett, majd elárulta, hogy miért nem tudja személyesen felköszönteni édesanyját:

Köllő Babett műsorvezető és anyuka szerepben áll helyt a mindennapokban (Fotó: Mediaworks Archív)

Mi most már közel húsz éve nem ünnepeljük az anyák napját, mert Los Angelesben van mindig, de nyilván az az első, hogy várom, hogy mikor ébred föl, mikor hívhatom fel, csinálok egy ilyen fotó montázst, és akkor mindig sírunk.

Lapunk kíváncsi volt arra is, hogy Babett lánya Milla is hasonlóan készül-e neki, illetve, hogy kap-e Babett ágyba kávét, ahogyan azt ő is csinálta anno:

Milla amúgy is szokott ilyet, meg ő egyébként főz is, vacsorát készít. Már ilyen 13 éves kora óta, van, hogy megyek haza és felhív, hogy anya mikor érsz haza. És akkor mondja, hogy ne egyek, mert főzi a kedvencemet. De amúgy virággal is készül! Meg ő olyan, hogy nagyon oda figyel arra, hogy mindenki olyat kapjon, amit nagyon szeret. Egyébként túlzásba is esik, mindig mondom neki, hogy nem szabad ennyit költeni!

– mesélte boldogan Köllő Babett, aki ezek szerint egy nagyon szerencsés anyukának mondhatja magát, hiszen lánya kellőképp elkényezteti!