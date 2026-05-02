325 millió forint volt a tét: ezekkel a számokkal lehetett kaszálni az Ötöslottón 

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 18. héten megtartott Ötöslottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki.
16 (tizenhat)
34 (harmincnégy)
38 (harmincnyolc)
51 (ötvenegy)
57 (ötvenhét)
5 találatos szelvény nem volt;
4 találatos szelvény 33 darab, nyereményük egyenként 1.266.355 forint;
3 találatos szelvény 1802 darab, nyereményük egyenként 25.400 forint;
2 találatos szelvény 49.410 darab, nyereményük egyenként 3505 forint.
Joker: 517851
A következő héten várható nyereményösszeg (egy nyertes esetén): 467 millió Ft.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.