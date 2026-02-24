Ezt nem tesszük zsebre: hátborzongató, mit jósolt az új Nostradamus

Hátborzongató kijelentést tett a "végzet prófétája", Craig Hamilton-Parker, akit egyesek az új Nostradamusként is emlegetnek. A médium ugyanis, aki állítása szerint előre látta a koronavírust és II. Erzsébet halálát, újabb baljós jóslatokat közölt Youtube-csatornáján a jövőre vonatkozón. Mindezt az úgynevezett Nadi-olvasat alapján, ami az indiai pálmalevél-asztrológia ősi módszere. A hit szerint ugyanis ez a gyakorlat feltárja a múltat, a jelent és a jövőt is. Ez alapján pedig Craig természeti katasztrófákra és többek között ufókra figyelmeztet.

Hátborzongató jóslatokat tett a jövőre nézve. Fotó: Unsplash

Craig legújabb videóját azzal kezdi, hogy habár az Egyesült Államokban ez nem megengedett, Donald Trump harmadjára is cikluson marad egy jogi kiskapunak köszönhetően. De arról is beszélt, ha ez nem történik meg, akkor a következő amerikai elnök biztosan JD Vance lesz. Majd a politika után áttért rémisztőbb jóslatokra is, például meteorkatasztrófákra. Elmondása szerint ugyanis a Földet a jövőben meteortámadás éri.

2028-ban egy meteor halad majd el a Föld és a Hold között, ami katasztrofális lenne, mert tüzeket okozna, földrengéseket, cunamikat. Ki tudja? Lehet, hogy darabjai a Földbe is becsapódnának

- figyelmeztetett, majd áttért más űrbéli tényezőkre, az ufókra, írja a DailyStar.

Craig ugyanis egy jelentős idegen bejelentést jósolt. Valaminek a fizikai bizonyítékát, ami a világűrből származik. Mindez ráadásul Európában fog megtörténni, habár pontos helyet nem nevezett meg.

Úgy érzem, van egy ufó valahol Európában, amelyről kiderül majd, hogy fizikai bizonyítékunk van valami földönkívülire. De óvatosnak kell lennünk, mert ez figyelemelterelés is lehet.

És, ha ez nem lenne elég, Craig egy másik médium, Vinita Dubey Pande figyelmeztetését is megosztotta, aki több ázsiai régiót érintő természeti katasztrófákat jósolt: