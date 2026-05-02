„A szívem egy része mindig veled van” – üzent tíz éve örökbe adott kisfiának az elkeseredett Vivien

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Miklós Vivi tíz éve nem láthatta kisfiát, Márkot. Az édesanya most újabb részleteket osztott meg a Borssal: elmesélte, hogyan verte át egy idegen, aki a fiának adta ki magát és beszélt arról a nőről is, aki szerint Márkot külföldre vihették. Vivinek máig fáj az örökbeadás. Lapunkon keresztül megható sorokkal üzen is elsőszülött fiának.

Vivi azt mondja, nem volt tisztában azzal, hogy mi van a papíron, amit aláírt. Az örökbeadáshoz járult hozzá, de nem tudta, hogy ez azt jelenti: többé nem láthatja a gyermeket Fotó: beküldött

Titkos nemzetközi örökbeadásról beszélt neki egy nő, valaki pedig a fiának adta ki magát

A történet ott folytatódik, ahol legutóbb abbahagytuk: Vivi tíz éve keresi elsőszülött fiát, Márkot. Az édesanya intézetben nőtt fel és mindössze 16 éves volt, amikor fiát világra hozta. Később tapasztalatlan, fiatal lányként aláírta a papírt, amit el sem olvasott, amiről nem tudta, hogy örökre elválaszthatja tőle a gyermekét. 2016-ig, a kisfiú ötéves koráig rendszeresen találkozhattak, ám ekkor örökbe adták Márkot. Mindennek már 10 éve... Vivinek azóta öt gyermeke született és boldog házasságban, jómódban él Svédországban, de az elsőszülöttje utáni űr tíz éve tátong a szívében.

Kegyetlen csalódás érte az édesanyát

A fiatal édesanya mindent megmozgatott, hogy megtalálja a fiát. Ügyvédet fogadott, hivataloknak írt, de zárt ajtókra talált mindenhol. A hivatalos válasz az volt, hogy mivel titkos örökbefogadás történt, nem érdeklődhet gyermeke hogyléte felől. A jogszabályok szerint ugyanis a gyermek érdekében az a szülő, aki hozzájárult a titkos örökbeadáshoz, többé nem keresheti a kapcsolatot vele.

Felkerestem a gyámhatóságot, ügyvédhez fordultam, bírósági eljárást is indítottam. Még a Belügyminisztériumnál is érdeklődtem, de mindenhol elutasításba ütköztem. Azt mondták, a korábbi döntések véglegesek, nincs további jogi lehetőségem.

Mégsem adta fel. Később a Facebookon keresztül próbálta megtalálni a gyermekét, ekkor azonban kegyetlen csalódás érte. Egy fiú megkereste őt Szabó Péter néven, azt állítva, hogy egy pécsi gyermekotthonban van és ismeri Márkot.

Azt mondta, a szobatársa és hamarosan hazaér az edzésről. Nem tudom szavakba önteni, mit éreztem, amíg vártam, a remény, hogy esetleg megtaláltam… Addig elkezdett ez a személy levelezni velem. Nagyon sok személyes kérdést tett fel. Rákérdeztem: nem te vagy az, Márk? A válasz csak ennyi volt: Anya, és több síró fej. Bennem ekkor megállt az ütő. Hihetetlen volt, hogy rám írt valaki, aki azt mondta, ő a fiam.

Vivi elhitte, mert annyira vágyott rá, hogy tíz év után végre tényleg a saját fiával beszél, aki így ismeri el, hogy ő az.