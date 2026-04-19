Rendkívül bejelentést tett a NASA: Eiffel-torony méretű aszteroida száguld a Föld felé

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 19. 05:30
A káosz istenéről elnevezett kő akár 375 méter átmérőjű is lehet. Itt van minden, amit tudni lehet az aszteroidáról.
Egy aszteroida van úton a Föld felé - a tudósok szerint az emberi történelem során megfigyelt egyik legnagyobb lehet.

Aszteroida tart a Föld fele
Fotó: Képünk illusztráció: unsplash

Miért különleges az aszteroida?

A káosz istenéről elnevezett égitest a mérések szerint körülbelül akkora, mint az Eiffel-torony, átmérője pedig elérheti a 375 métert.

A NASA ezt az aszteroidát már évek óta nyomon követi, és a várható közelsége miatt „potenciálisan veszélyesnek” minősítette. Ennek ellenére nincs ok aggodalomra, mivel nulla az esélye annak, hogy elég közel kerüljön a Földhöz vagy bármi máshoz a környezetünkben.

Az aszteroidát az ókori egyiptomi gonosz és pusztítás istenéről, Apophisról nevezték el. A Föld melletti elrepülése jelenleg 2029. április 13-ra van kitűzve.

A becslések szerint körülbelül 32 000 kilométerre fogja megközelíteni a Föld felszínét, ami közelebb van, mint egyes időjárási és televíziós megfigyelésekhez használt műholdak pályája.

Korábbi elméletek szerint a közelgő elrepülés megváltoztathatja az égitest pályáját, és akár egy 2068-as Földdel való ütközéshez is vezethet.

Az Apophist 2004-ben fedezték fel, és rövid időre elérte a 4-es szintet a NASA becsapódási kockázati skáláján, amelyet az esetleges űrveszélyek felmérésére használnak. Ez akkor 2,7 százalékos becsapódási kockázatot jelentett, 2021-ben azonban minden veszélyt kizártak. 

Bár a Föld biztonságban van, a 2029-es elhaladás történelmi pillanat lesz, amelyet senkinek sem érdemes kihagynia. A 2029-es elrepülés után az aszteroida 2036-ban visszatér, bár akkor már közel sem ilyen közelségben - írja a The Sun.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
