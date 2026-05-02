Kicsúszott az irányítás Kim Kardashian kezéből? Sokkoló fotók jelentek meg a 12 éves lányáról

Súlyos kommentháború robbant ki Kim Kardashian lánya, a mindössze 12 éves North West körül. Kanye West csemetéje láthatóan nem egy átlagos kiskamasz életét éli. Feketére mázolt fogak, kék haj, az arcát elborító (ál)piercingek és tetoválások – a kislány leginkább egy kétezres évekbeli horrorfilm karakterére emlékeztet. A népharag akkor hágott a tetőfokára, amikor North megvillantott egy valódi ékszert is: a középső ujjába ültetett bőrpiercing láttán sokan már gyermekvédelmi szakemberért kiáltottak.
A sztáranyuka eddig tűrt, de most Khloé Kardashian podcastjében őszintén vallott arról, milyen poklot él át a folyamatos bírálatok miatt. Kim szerint óriási tévhit, hogy mindent ráhagy a lányára.
Sokan azt hiszik, csak a 'bestie-je' akarok lenni, és mindent megengedek neki. De ez nem igaz, North-nak rengeteg szabályt kell betartania. Senki nem tudja, hacsak nem jár az én cipőmben, hogy mivel kell megküzdenem!
– szögezte le a 45 éves celeb.
A kis North-ot sem kell félteni, esze ágában sincs meghunyászkodni. Legújabb, #n0rth4evr című dalában kőkeményen beleállt a kritikusaiba. Miközben egy temetőben dülöngélve rappel, szövegében egyértelművé teszi: imádja a polgárpukkasztást.
"Minden barátom befutott, tudod, nem vagyok lusta / Olyan mérges vagy, hogy ennyire mainstream lettem. Nem hiszem, hogy őrült lennék / Még több piercinget és tetkót akarok" – hangzanak a provokatív sorok a kislány dalában.
Kim Kardashian a Call Her Daddy podcastben próbálta menteni a menthetőt. Szerinte lánya már az óvodában is ál-orrpiercinggel jelent meg, és ez egyszerűen a művészi önkifejezése része.
Anyaként én is most tanulom ezt az egészet. Amit biztosan tudok, hogy a kisbabám egy nagyon jó és kedves kislány. Ha kék hajat akar, legyen, ez teszi őt boldoggá. Soha nem venném el tőle a kreativitását
– jelentette ki Kim.
Bár a kommentelők egy része emo ikonnak tartja a lányt, a többség szerint 12 évesen ez a stílus több mint aggasztó. Egy biztos: a Kardashian-klánban a botrány továbbra is a legjobb reklám – írja a LADbible.
