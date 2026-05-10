Hatalmas katasztrófa történt, tűz ütött ki a futballstadionban

Tűz ütött ki május 10-én egy futballstadionban, az egész arénát ki kellett üríteni. A pályát és a stadiont füst töltötte meg.

A svéd válogatott stadionjában történt a katasztrófa, amikor az AIK vasárnap a stockholmi, 50 000 férőhelyes Strawberry Arénában fogadta a Djurgården csapatát. Az Allsvenskan bajnoki mérkőzés mozgalmas kezdete után a vendégek 2–1-re vezettek.

Mindössze 25 perccel a mérkőzés vége előtt a játékvezető lefújta a játékot, mivel a lelátón keletkezett tűz miatt le kellett menniük a pályáról a játékosoknak. Az egyelőre nem tisztázott, mi okozhatta a tüzet, de lehetségesnek tartják, hogy a lelátón lévő fáklyák a felelősek. A szurkolók fokozatosan menekültek az egyre magasodó lángok útjából.

A közösségi médiában elterjedt felvételen látszik, hogyan lesz a tűzből gomolygó füstfelhő, amely elárasztja az egész stadiont. Az AIK biztonsági vezetője, Henrik Koch kijelentette, hogy sikerült eloltani a tüzet személyi sérülés pedig nem történt.

- idézi szavait a Daily Star.

Mindez azután történt, hogy a német FC Schalke labdarúgóklub bejelentette, hogy vizsgálatot indított egy 65 éves férfi holtteste ügyében, akit a stadionjukban találtak. A férfit egy takarító fedezte fel a Veltins Stadion mosdójában, ezután a rendőrök lezárták a helyszínt és nyomozásba kezdtek. Egészségügyi problémára gyanakodtak, nem találtak bűncselekményre utaló jelet.