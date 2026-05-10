Hatalmas katasztrófa történt, tűz ütött ki a futballstadionban

Tűz ütött ki május 10-én egy futballstadionban, az egész arénát ki kellett üríteni. A pályát és a stadiont füst töltötte meg.
A svéd válogatott stadionjában történt a katasztrófa, amikor az AIK vasárnap a stockholmi, 50 000 férőhelyes Strawberry Arénában fogadta a Djurgården csapatát. Az Allsvenskan bajnoki mérkőzés mozgalmas kezdete után a vendégek 2–1-re vezettek.
Mindössze 25 perccel a mérkőzés vége előtt a játékvezető lefújta a játékot, mivel a lelátón keletkezett tűz miatt le kellett menniük a pályáról a játékosoknak. Az egyelőre nem tisztázott, mi okozhatta a tüzet, de lehetségesnek tartják, hogy a lelátón lévő fáklyák a felelősek. A szurkolók fokozatosan menekültek az egyre magasodó lángok útjából.
A közösségi médiában elterjedt felvételen látszik, hogyan lesz a tűzből gomolygó füstfelhő, amely elárasztja az egész stadiont. Az AIK biztonsági vezetője, Henrik Koch kijelentette, hogy sikerült eloltani a tüzet személyi sérülés pedig nem történt.
Sérülés nem történt, és a tüzet eloltották
- idézi szavait a Daily Star.
Mindez azután történt, hogy a német FC Schalke labdarúgóklub bejelentette, hogy vizsgálatot indított egy 65 éves férfi holtteste ügyében, akit a stadionjukban találtak. A férfit egy takarító fedezte fel a Veltins Stadion mosdójában, ezután a rendőrök lezárták a helyszínt és nyomozásba kezdtek. Egészségügyi problémára gyanakodtak, nem találtak bűncselekményre utaló jelet.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.