40 szemtanú látott UFO-t, ezt tárta fel a szakértő

Mielőtt bármilyen UFO nyom után futkosnál, a szakértő kézikönyve szerint el kell végezned egy rutin biztonsági felmérést. Az író elmagyarázza pontosan, miket kell figyelni, ha egy földönkívüliek által megszállt helyszínre tévednél.

Nem mindig UFO, ami annak látszik?

Danny Lavelle szerint fontos az UFO kutatás során ellenőrizni a területen lévő erős szagokat, égő szemeket, szokatlan vagy erős hangokat. Hozzáteszi, hogy ha magas sugárzási szintet vesznek észre, azonnal segítséget kell kérni és védőfelszerelésben szabad csak folytatni a munkát.

Danny Lavelle újságíró és ufóvadász számos ellentmondtást tárt fel, amikor részt vett a Mutual UFO Network (MUFON) kiképzőtáborában Arizonában. Danny az elmúlt évtizedet a földönkívüli élet bizonyítékainak kutatásával töltötte, annak tudatában, hogy az amerikaiak fele hisz abban, hogy idegenek látogatják a Földet.

Matematikai szempontból bizonyos lehet, hogy léteznek idegenek valahol a kozmoszban, de soha nem volt okom azt feltételezni, hogy itt lennének

- idézi szavait a metro.co.uk.

Kutatása részeként Danny szeretett volna szakértő ufóvadászok mellett nyomozni, ezért az interneten keresett olyan csoportokat, amelyek képzéseket kínálnak. Miután rábukkant a MUFON-ra (amerikai székhelyű nonprofit szervezet), Danny 2023-ban egy parkolóban találta magát a forró arizonai napsütésben, és azt hallgatta, ahogy a phoenixi lakos, Stan Milford elmeséli, hogyan talált egy 6 méter hosszú űrhajót kutyasétáltatás közben.

A nyugdíjas, Stan az ablakon benézve nagy szemű, szürke alakokat látott. Ezután az űrjármű hirtelen a levegőbe emelkedett és eltűnt a horizonton – mesélte a kiképzőtábor résztvevőinek. Egy csak Cal-nak nevezett férfi is megdöbbentő történetet osztott meg. Elmondása szerint egyik éjjel felébredt és szürke kezű lényeket látott a hálószobájában. És bár Danny talán nem talált semmilyen bizonyítékot a földönkívüli életre, azt mondja, hogy mélyebben megértette, mit jelent embernek lenni.

Nyomozásai során Danny azóta körülbelül 40 hívővel beszélt. Köztük Alan Godfrey nyugalmazott rendőrrel, aki meg van győződve róla, hogy 1980-ban elrabolták az idegenek, miközben épp megszökött teheneket próbált összeterelni egy lakótelepen, a csendes Yorkshire-i városban, Todmordenben. Ez csak egyike volt azon incidenseknek, aminél nem talált magyarázatot. Ismét csalódott volt, ezért ellátogatott Avi Loeb Harvard-i tudós otthonába, aki a Csendes-óceán fenekén kutatott földönkívüli élet bizonyítékai után, és interjút készített Jacob Chansley-vel, ismertebb nevén a „Qanon sámánnal”, egy összeesküvés-elmélet hívővel, aki úgy hiszi, hogy ő egy Csillagmag – egy emberi testben élő idegen lélek.