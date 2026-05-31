UFO-észlelés

Ezt teszi a földönkívüliek látványa az emberi aggyal – ijesztő kutatás került napvilágra

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 31. 20:15
Sokkoló felfedezést tettek az amerikai kutatók. Vizsgálatok során kiderült, hogy az UFO-észlelések szemtanúi számos neurológiai elváltozástól szenvedtek. Krónikus fejfájás, egyensúlyzavarok, emlékezetkiesés és kognitív hanyatlás jelenkezett náluk a harmadik típusú találkozások után. Az észlelések közvetlen közelében tartózkodó katonák és pilóták agyában szintén elváltozásokat találtak, egyesek esetében genetikai mutációt is felfedeztek.
  • Az ufó-szemtanúk MRI-felvételei olyan durva elváltozásokat mutattak az illetők agyában, mint amilyen csak sclerosis multiplexes betegeknél megfigyelhető.
  • A kutatók szerint az elváltozásokat és a hegesedéseket valamilyen mikrohullámú vagy elektromágneses sugárzás okozhatta.
  • Az érintettek agyában egy speciális területen szokatlanul sűrű ideghálózatot találtak, ami úgy tűnik, családon belül, generációról generációra öröklődik.

Furcsa dologra bukkantak a tudósok. A Stanford Egyetem neves professzora, dr. Garry Nolan olyan vadászpilóták és hírszerzők agyát vizsgálta meg MRI-vel, akik közvetlen közelről éltek át UFO-észleléseket. Dr. Nolan és csapata először azt feltételezte, a pilóták agyát valamilyen földönkívüli technológia vagy extrém fizikai hatás – mikrohullámú és ionizáló sugárzás – érhette, ami a Havanna-szindrómához kísértetiesen hasonló pusztítást végzett a fehérállományukban. Végül aztán meglepő dologra bukkantak.

Azoknak az embereknek, akik UFO-észlelések szemtanúi voltak, agyi elváltozást mutatott ki az MRI. Fotó: illustrissima / shutterstock

Az UFO-észlelés képessége kiváltság

A kutatás legelképesztőbb megállapítása az volt, hogy az érintett emberek többsége már eleve egy olyan agyi eltéréssel született, amely képes kiszúrni a környezetben lévő anomáliákat. Míg az átlagember agya egyszerűen figyelmen kívül hagyja a megmagyarázhatatlan jelenségeket, addig a „kiválasztottak” a sűrűbb ideghálózatuknak köszönhetően azonnal észreveszik, ha valami nem stimmel. Az ufó-észlelés képessége úgy tűnik, bele van írva kiváltságosok genetikájába.

A titkosszolgálatok most azt próbálják kideríteni, hogy ezek a különleges képességű emberek vajon szándékosan lettek-e kiválasztva a találkozásokra, vagy a sors különös játéka folytán találták szembe magukat a megmagyarázhatatlannal. Egy dolog biztos: az emberiség egy része olyan áldással rendelkezik, amely teljesen átírhatja mindazt, amit a világunkról gondoltunk.

Tudj meg többet a professzorral készült interjúból:

