Ezt teszi a földönkívüliek látványa az emberi aggyal – ijesztő kutatás került napvilágra

Furcsa dologra bukkantak a tudósok. A Stanford Egyetem neves professzora, dr. Garry Nolan olyan vadászpilóták és hírszerzők agyát vizsgálta meg MRI-vel, akik közvetlen közelről éltek át UFO-észleléseket. Dr. Nolan és csapata először azt feltételezte, a pilóták agyát valamilyen földönkívüli technológia vagy extrém fizikai hatás – mikrohullámú és ionizáló sugárzás – érhette, ami a Havanna-szindrómához kísértetiesen hasonló pusztítást végzett a fehérállományukban. Végül aztán meglepő dologra bukkantak.
A kutatás legelképesztőbb megállapítása az volt, hogy az érintett emberek többsége már eleve egy olyan agyi eltéréssel született, amely képes kiszúrni a környezetben lévő anomáliákat. Míg az átlagember agya egyszerűen figyelmen kívül hagyja a megmagyarázhatatlan jelenségeket, addig a „kiválasztottak” a sűrűbb ideghálózatuknak köszönhetően azonnal észreveszik, ha valami nem stimmel. Az ufó-észlelés képessége úgy tűnik, bele van írva kiváltságosok genetikájába.
A titkosszolgálatok most azt próbálják kideríteni, hogy ezek a különleges képességű emberek vajon szándékosan lettek-e kiválasztva a találkozásokra, vagy a sors különös játéka folytán találták szembe magukat a megmagyarázhatatlannal. Egy dolog biztos: az emberiség egy része olyan áldással rendelkezik, amely teljesen átírhatja mindazt, amit a világunkról gondoltunk.
