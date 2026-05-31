Saját zsírja ölte meg a plasztikáztató bombázót: Leállt a légzése a műtőasztalon, egy órán át küzdöttek az életéért

A Belo Horizonte-i Instituto Mineiro de Obesidade nevű elit klinikán kedden még minden a terv szerint alakult. A 27 éves Barbara Laura Souza Flix azért jelentkezett be a luxusintézménybe, hogy a hasáról és a hátáról leszívott zsírt a fenekébe ültessék át – ezt a beavatkozást nevezi a szakma brazil fenékplasztikának (BBL). A rutinnak hitt plasztikai beavatkozás azonban a legkritikusabb fázisban valóságos rémálommá vált.
A zsírbefecskendezési szakaszban Barbara lélegeztetési szintje hirtelen zuhanni kezdett, majd a szíve teljesen leállt. A sebészek kétségbeesetten, több mint egy órán keresztül próbálták újraéleszteni a fiatal nőt, de délután 12:20-kor hivatalosan is halottnak nyilvánították. A gyanú szerint zsírembólia végzett vele.
A gyönyörű, gyermektelen eladónőnek nem voltak ismert betegségei, imádta az életet, és hatalmas tervei voltak.
Szuper pörgős, extrovertált és mindig boldog volt. Eladóként dolgozott, és nagyon izgatott volt a külföldi költözési tervei miatt
– emlékezett vissza teljesen összetörve Barbara unokatestvére és gyerekkori barátnője, Ingrid Ester Martins Picoreli. Hozzátette: unokahúga rendkívül határozott volt, és mindig tűzön-vízen átment azért, amit eltervezett.
A rendőrség azonnal kiszállt a helyszínre, és nyomozást indított a rejtélyes tragédia ügyében, a holttestet pedig boncolásra szállították. A műtétet egy igazi sztárorvos, a több mint 70 ezer Instagram-követővel rendelkező Dr. Pablo Meneghetti végezte, aki csak bérelte a helyiséget a klinikától. Sem a kórház, sem a sztársebész nem adott még ki részletes nyilatkozatot, az orvos ügyvédje csupán annyit közölt, hogy a műtét előtti vizsgálatokat elvégezték, és minden protokollt betartottak – írja a Daily Star.
A felháborodott család azonban válaszokat követel, és nem véletlenül: kiderült, hogy 2021-ben egy 39 éves édesanya kísértetiesen hasonló körülmények között, szintén zsírembóliában halt meg ugyanebben az intézményben.
A statisztikák szerint a brazil fenékplasztika a világ legveszélyesebb szépészeti beavatkozása. Nemzetközi plasztikai sebészeti szervezetek korábban arra figyelmeztettek, hogy a halálozási arány ennél a műtétnél akár az 1:3000-hez is lehet, ami messze felülmúlja az összes többi esztétikai műtét kockázatát.
