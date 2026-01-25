Újabb ufó észlelés az 51-es körzet felett: háromszög alakú repülő tárgy jelent meg hajnalban az égen

Elképesztő felvételeket rögzített a hírhedt 51-es körzetben egy brit hátizsákos utazó, aki egy háromszög, Dorito alakú légi járművet kapott lencsevégre az Egyesült Államok szigorúan titkosított katonai bázisa felett. Anders Otteson, aki magát felfedezőnek írja le, január 14-én észlelte az ufó formájú repülő eszközt, amely elmondása alapján helyi idő szerint hajnali háromkor jelent meg a feje felett.

Ufó vagy sem? Háromszög alakú légi járművet kaptak lencsevégre. Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Otteson elmondása szerint az objektumnak kifejezetten egyenlő oldalú háromszög alakja volt. A rejtélyt pedig fokozza, hogy egy másik ufókutató, Joerg Arnu furcsa rádióforgalmazást észlelt akkor az 51-es körzet egy titkosítatlan frekvenciáira hangolt vevőkészüléken. A szokásos katonai zsargon helyett ugyanis a személyzet olyan kódolt kifejezéseket használt, mint „perec rágcsálnivaló”, „Michelob-profil”, „fokhagymás Imperial” és „hűtő hidratálás”.

Nem először láttak "Dorito ufót" az égen

2014-ben kétszer is lefotózták ugyanazt a Dorito alakú objektumot, és a képek alapján a jármű egyáltalán nem hasonlított az amerikai hadsereg jelenlegi lopakodó bombázóira vagy az ismert drónokra

- emelte ki Otteson, aki úgy véli, hogy legutóbbi észlelése illeszkedik azon friss jelentések sorába, amelyek háromszög alakú objektumokról számolnak be többek között Dél-Kalifornia és a Halál-völgy felett, de 2025 novembere óta világszerte összesen 85 ilyen észlelés érkezett, többek között az Egyesült Királyságból, Kanadából, Németországból és Brazíliából is, írja a DailyStar.