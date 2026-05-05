Emiatt haltak meg az UFO-kutatók? Hátborzongató dolog került napvilágra

UFO
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 05. 06:00
rejtélyhalál
Egyre több a rejtélyes halál. Az UFO-k tehetnek mindenről?

Újra fellángolt a vita az UFO-kutatók furcsa haláleseteiről, miután az amerikai hatóságok állítólag több, az utóbbi években eltűnt vagy meghalt szakember ügyét is vizsgálják. 

UFO-k állhatnak a halálesetek mögött?
Fotó: FOTOKITA / shutterstock

Az UFO-k mindig itt voltak

A Daily Mail szerint 2022 óta legalább 11 haláleset vagy eltűnés érintett prominens tudósokat, nukleáris tisztségviselőket és UFO-ügyekhez kötődő szakértőket. Kash Patel FBI-igazgató azt mondta: a hivatal vezeti az esetleges kapcsolatok feltárását.

Timothy Hood UFO-kutató és mások szerint már az 1940-es évek végétől, a „repülő csészealjak” korszakának kezdetétől különös halálesetek kísérték a témát. Nigel Watson, a Portraits of Alien Encounters Revisited szerzője szerint több gyanús esemény röviddel azután történt, hogy civilek vagy katonai tisztek UFO-észleléseket kezdtek vizsgálni. Az amerikai kormány ugyanakkor továbbra is azt állítja, nincs bizonyíték földönkívüliekre vagy UFO-kra.

Az egyik legtöbbet emlegetett eset 1947-ben történt Maury Islandnél. Harold A. Dahl azt állította, fiával és két társával hat különös, gyűrű alakú tárgyat láttak, amelyekből fémes törmelék és fekete darabok hullottak. A beszámoló szerint Dahl fia megégett, kutyájuk elpusztult, majd egy sötét öltönyös férfi hallgatásra figyelmeztette. Az ügyet vizsgáló William Davidson kapitány és Frank M. Brown hadnagy később repülőgép-szerencsétlenségben meghalt, ami tovább táplálta a találgatásokat.

A cikk felidézi Jennifer Stevens 1968-as ügyét is: egy fiú halálát hivatalosan kihűlésnek minősítették, de Stevens UFO-tevékenységgel hozta összefüggésbe. Férje nem sokkal később hirtelen meghalt, ő pedig felhagyott a kutatással. Szó esik Philip Schneiderről is, akinek 1996-os halálát öngyilkosságnak nyilvánították, ám volt felesége és barátai ezt nem fogadták el.

Watson szerint sok történet túlzónak tűnik és több halálesetnek hiteles magyarázata van. Max Spiers haláláról például a vizsgálat azt állapította meg, hogy erős vényköteles gyógyszerek, köztük oxycodon és Xanax, valamint tüdőgyulladás vezetett hozzá. A szerző szerint külön-külön sok eset nem jut túl az UFO-közösségen, együtt nézve azonban meglepően sok furcsa haláleset rajzolódik ki az 1950-es évektől.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
