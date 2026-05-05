Kvíz: ma van a Sithek Napja – Vajon lehetne belőled Sötét Nagyúr?

Május negyedike után menetrendszerűen megérkezett a galaxis leggonoszabb ünnepe, a Revenge of the 5th, ami Sithek bosszúja című részre utal. Ha te is érzed magadban elhatalmasodni a Sötét Erő hatalmát, most letesztelheted Star Wars kvízünkkel, hogy egy Sith Nagyúr, vagy csak egy lusta padawan lenne-e belőled.

Luke és Darth Vader összecsap a Star Warsben.

Fotó: ZUMA Press

Ismered a Sith technikákat?

Kívülről fújod a Sith Kódexet?

Kiderül, lehetnél-e Sith nagyúr.

A rajongók május 5-én, a Nemzetközi Star Wars nap másnapján emlékeznek meg a galaxis sötét oldaláról. Bármilyen hitetetlen, a Star Wars-nak léteznek olyan rajongói is, akik végig a sötét oldalnk szurkoltak, és sokkal izgalmasabbnak tartják őket, mint a szerintük álszent Jediket, akik sokak szerint jóemberkedéssel fedik el az arroganciájukat, miközben a békét hirdetik. Bár a Sithek élete sokkal kötetlenebb, mint a Jedi rendben tartozóké, ahhoz hogy valaki Sötét Erő használóvá váljon, ismernie kell a Sith Kódexet és a Sithek történelmét is.

Star Wars kvíz a Sithek napja alkamából – De kik azok a Sithek?

A Sithek a Star Wars univerzumának sötét, erősen machiavellista lovagrendje, akik a vágyaikat, a bosszút és a félelmet az Erő forrásaként kezdték el használni. Emiatt a Jedi Tanács kitaszította őket magából. A sötét tanokat követő Jedik a Korriban bolygón telepedtek le, és az ott élő, hüllőszerű, erőérzékeny sith fajt leigázva váltak az sötétség mindenható nagyuraivá. Ezek után az Erő sötét oldalának hatalmát felhasználva elkezték az uralmuk alá hajtani a galaxist, ám Birodalom évezredes tündöklésének Naga Sadow bukása és a Nagy Hiperűr Háború vetett véget a Jedik és a Köztársaság ellen.

Ám nem tűntek el örökre: a sötét oldal örökségét később egy tehetséges Sötét Jedi, Exar Kun élesztette újjá. Kun, volt az, aki elsőként viselte a Darth címet. A Yavin 4-en felépített egy birodalmat és kirobbantotta a pusztító Sith háborút. Habár a Jediktől ismételten csúfos vereséget szenvedtek, a szellemisége még évezredekkel később, Luke Skywalker akadémiájának idején is nyomott hagyott a galaxisban.