"Megjártam a túlvilágot, azóta látom a szellemeket"

Louisa Peck 22 éves volt, amikor egy éjszakai szórakozás során hirtelen szívrohamot kapott és három percre meghalt. Leállt a szíve és míg újraélesztették, megjárta a túlvilágot. Azóta pedig úgy véli, paranormális képességei vannak és teljesen megváltozott az élete.

Louisa alkoholizmussal küzdött és drogokat használt, mielőtt megjárta volna a túlvilágot. Hirtelen szívleállásához is túladagolás vezetett: rohamot kapott, elvesztette az eszméletét és utána már az életéért kellett küzdeni. Ő azonban az egészből csak annyit észlelt, hogy egy új világba került. Ez az érzés olyan volt számára, mintha kilépett volna a testéből és felrepült volna az égbe. Számára azonban ami később történt, még különösebb. Új képességre tett ugyanis szert, felépülése óta meg tud jósolni bizonyos haláleseteket és szellemeket is lát.

Eltökéltem, hogy visszatérek a normális élethez, mintha semmi sem történt volna, és az élmény semmit sem jelentett volna, de a spirituális energiám védőpajzsai végleg megsérültek

- közölte Luisa.

Ilyen volt a túlvilág

A fiatal a túlvilágon egy halványkék házat talált, amelyhez sziklákon mászott fel. Az épületben úgy érezte magát, mintha hazaért volna.

Ahogy átléptem a küszöböt, rájöttem, hogy ez az őseim háza. Láttam a fa padló erezetét, amely szinte porrá kopott a generációk léptei alatt. Éreztem az őseim örömét, hogy csatlakozom hozzájuk, és megtiszteltetésnek éltem meg, bár az életben egyáltalán nem foglalkoztam velük

- emlékezett vissza, hozzátéve, ezt követően a Naphoz kezdett közeledni, ám félelmet továbbra sem érzett.

Fény vett körül, az isteni szeretet. Boldogság töltött el, de egy hang szólt, hogy nem maradhatok ott, még nincs vége az életemnek, majd újra verni kezdett a szívem.

Louisa az élmény után azonban még nem rakta le az italt. Öt további évébe telt miután felszámolt alkoholizmusával. Akkor is azért, mert "fentről rászóltak".

Részegen akartam vezetni. Ekkor hirtelen felkiáltott egy hang, amit a túlvilágon is hallottam. Azt mondta, ez az utolsó alkalom, hogy segít, tudjam, mi a helyes

- idézte őt a DailyStar.