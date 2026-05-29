A földi pokol: Kiderült, miért nem kapcsolják le soha a villanyt a világ legveszélyesebb börtönében

El Salvador egykor a világ gyilkossági fővárosa volt, ma pedig itt működik a világ legveszélyesebb börtöne. A CECOT (Terrorizmus-bebörtönzési Központ) akkora, mint 32 futballpálya, és 40 ezer kíméletlen nehézfiút őriznek benne. Egy elektronikus védőpajzs miatt se ki, se be nem jut semmi, még a térerőt is teljesen lekapcsolták. Richard Madeley, a brit Channel 5 tévése bejutott a rácsok mögé, és nem hitte el, amit ott látott.

A világ legveszélyesebb börtöne egy igazi földi pokol: a kegyetlen fegyencek feje felett a nap 24 órájában ég a villany / Fotó: Channel 5/Youtube.com

Éjjel-nappal vakító fényárban úszik a világ legveszélyesebb börtöne

A börtön igazgatója, Belarmino García nem finomkodott, amikor a döbbenetes állapotokról beszélt. Kiderült, hogy a rabok feje felett éjjel-nappal égnek a lámpák, a nap 24 órájában.

Ez egyszerűen a protokoll része, látnom kell, mit csinálnak

– jelentette ki hidegvérrel az igazgató.

A luxusnak még a szikráját is kiölték a cellákból. A fegyencek többszintes fémágyakon alszanak, de matracot, párnát vagy takarót hírből sem ismernek. Könyv, újság, tévé? Felejtős. Az egyetlen dolog, amit maguk mellett tarthatnak, a Biblia, ráadásul egymással is alig beszélhetnek. Amikor a brit műsorvezető nekiszegezte a kérdést az igazgatónak, hogy nem tartja-e túl kegyetlennek ezeket a körülményeket, García röviden és velősen válaszolt:

Szükséges ahhoz, hogy nálunk legyen az irányítás.

Kitapogatják a vécét a horrorcellában

Ha pedig valaki ugrálni merészel, az egy olyan betonlyukban köt ki büntetésből, amitől a legkeményebb gengszterek is megtörnek. Akár 30 napot is el kell tölteniük a teljes, fojtogató sötétségben.

Teljes a csend. Nem jön be fény a tetőn át. Ki kell tapogatnod az utat a kőmosdóig, ki kell tapogatnod az utat a vécéig

– mutatta be a horrorisztikus magáncellát Madeley.

A CECOT-ot Nayib Bukele elnök építtette a hírhedt bandák, mint az MS-13 és a Barrio 18 letörésére. Az itt ülő szörnyetegek soha többé nem látják a külvilágot, sokukat 700 évnél is hosszabb börtönbüntetésre ítélték. Egyikük a kamerák előtt, rezzenéstelen arccal vallotta be, hogy egyáltalán nem bánta meg 30 ártatlan ember meggyilkolását, és ha kijutna, újra megtenné – derül ki a Unilad cikkéből.