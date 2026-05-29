A földi pokol: Kiderült, miért nem kapcsolják le soha a villanyt a világ legveszélyesebb börtönében

El Salvador egykor a világ gyilkossági fővárosa volt, ma pedig itt működik a világ legveszélyesebb börtöne. A CECOT (Terrorizmus-bebörtönzési Központ) akkora, mint 32 futballpálya, és 40 ezer kíméletlen nehézfiút őriznek benne. Egy elektronikus védőpajzs miatt se ki, se be nem jut semmi, még a térerőt is teljesen lekapcsolták. Richard Madeley, a brit Channel 5 tévése bejutott a rácsok mögé, és nem hitte el, amit ott látott.
A börtön igazgatója, Belarmino García nem finomkodott, amikor a döbbenetes állapotokról beszélt. Kiderült, hogy a rabok feje felett éjjel-nappal égnek a lámpák, a nap 24 órájában.
Ez egyszerűen a protokoll része, látnom kell, mit csinálnak
– jelentette ki hidegvérrel az igazgató.
A luxusnak még a szikráját is kiölték a cellákból. A fegyencek többszintes fémágyakon alszanak, de matracot, párnát vagy takarót hírből sem ismernek. Könyv, újság, tévé? Felejtős. Az egyetlen dolog, amit maguk mellett tarthatnak, a Biblia, ráadásul egymással is alig beszélhetnek. Amikor a brit műsorvezető nekiszegezte a kérdést az igazgatónak, hogy nem tartja-e túl kegyetlennek ezeket a körülményeket, García röviden és velősen válaszolt:
Szükséges ahhoz, hogy nálunk legyen az irányítás.
Ha pedig valaki ugrálni merészel, az egy olyan betonlyukban köt ki büntetésből, amitől a legkeményebb gengszterek is megtörnek. Akár 30 napot is el kell tölteniük a teljes, fojtogató sötétségben.
Teljes a csend. Nem jön be fény a tetőn át. Ki kell tapogatnod az utat a kőmosdóig, ki kell tapogatnod az utat a vécéig
– mutatta be a horrorisztikus magáncellát Madeley.
A CECOT-ot Nayib Bukele elnök építtette a hírhedt bandák, mint az MS-13 és a Barrio 18 letörésére. Az itt ülő szörnyetegek soha többé nem látják a külvilágot, sokukat 700 évnél is hosszabb börtönbüntetésre ítélték. Egyikük a kamerák előtt, rezzenéstelen arccal vallotta be, hogy egyáltalán nem bánta meg 30 ártatlan ember meggyilkolását, és ha kijutna, újra megtenné – derül ki a Unilad cikkéből.
De nem jut ki. Napi 23 és fél órát töltenek a cellában, a maradék 30 percben pedig nehéz fizikai edzést végeznek, miközben a Bibliából olvasnak fel nekik. És a menü? Naponta kétszer ugyanaz az egyhangú étel: bab és rizs. Életük végéig.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.