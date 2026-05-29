Robbanás a MOL telephelyénScherer PéterKincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
17°C Székesfehérvár

Magdolna névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

A földi pokol: Kiderült, miért nem kapcsolják le soha a villanyt a világ legveszélyesebb börtönében

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors börtön
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 29. 22:00
dokumentumfilmEl Salvadorgyilkos
Kegyetlen protokoll őrzi a világ legveszélyesebb bűnözőit. Nincs matrac, nincs párna, se takaró, a vacsora pedig minden áldott nap ugyanaz a száraz rizs és bab. De ez még semmi ahhoz képest, ami a lázadókra vár a koromsötét börtönben.
Bors
A szerző cikkei

El Salvador egykor a világ gyilkossági fővárosa volt, ma pedig itt működik a világ legveszélyesebb börtöne. A CECOT (Terrorizmus-bebörtönzési Központ) akkora, mint 32 futballpálya, és 40 ezer kíméletlen nehézfiút őriznek benne. Egy elektronikus védőpajzs miatt se ki, se be nem jut semmi, még a térerőt is teljesen lekapcsolták. Richard Madeley, a brit Channel 5 tévése bejutott a rácsok mögé, és nem hitte el, amit ott látott.

A világ legveszélyesebb börtöne egy igazi földi pokol: a kegyetlen fegyencek feje felett a nap 24 órájában ég a villany
A világ legveszélyesebb börtöne egy igazi földi pokol: a kegyetlen fegyencek feje felett a nap 24 órájában ég a villany / Fotó: Channel 5/Youtube.com

Éjjel-nappal vakító fényárban úszik a világ legveszélyesebb börtöne

A börtön igazgatója, Belarmino García nem finomkodott, amikor a döbbenetes állapotokról beszélt. Kiderült, hogy a rabok feje felett éjjel-nappal égnek a lámpák, a nap 24 órájában.

Ez egyszerűen a protokoll része, látnom kell, mit csinálnak

– jelentette ki hidegvérrel az igazgató.

A luxusnak még a szikráját is kiölték a cellákból. A fegyencek többszintes fémágyakon alszanak, de matracot, párnát vagy takarót hírből sem ismernek. Könyv, újság, tévé? Felejtős. Az egyetlen dolog, amit maguk mellett tarthatnak, a Biblia, ráadásul egymással is alig beszélhetnek. Amikor a brit műsorvezető nekiszegezte a kérdést az igazgatónak, hogy nem tartja-e túl kegyetlennek ezeket a körülményeket, García röviden és velősen válaszolt:

Szükséges ahhoz, hogy nálunk legyen az irányítás.

Kitapogatják a vécét a horrorcellában

Ha pedig valaki ugrálni merészel, az egy olyan betonlyukban köt ki büntetésből, amitől a legkeményebb gengszterek is megtörnek. Akár 30 napot is el kell tölteniük a teljes, fojtogató sötétségben.

Teljes a csend. Nem jön be fény a tetőn át. Ki kell tapogatnod az utat a kőmosdóig, ki kell tapogatnod az utat a vécéig

– mutatta be a horrorisztikus magáncellát Madeley.

A CECOT-ot Nayib Bukele elnök építtette a hírhedt bandák, mint az MS-13 és a Barrio 18 letörésére. Az itt ülő szörnyetegek soha többé nem látják a külvilágot, sokukat 700 évnél is hosszabb börtönbüntetésre ítélték. Egyikük a kamerák előtt, rezzenéstelen arccal vallotta be, hogy egyáltalán nem bánta meg 30 ártatlan ember meggyilkolását, és ha kijutna, újra megtenné – derül ki a Unilad cikkéből.

De nem jut ki. Napi 23 és fél órát töltenek a cellában, a maradék 30 percben pedig nehéz fizikai edzést végeznek, miközben a Bibliából olvasnak fel nekik. És a menü? Naponta kétszer ugyanaz az egyhangú étel: bab és rizs. Életük végéig.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu