Elátkozott sziget Mexikóban: torz babák őrzik a vízbe fulladt kislány titkát

A Babák szigete régóta kedvelt hely a katasztrófaturisták körében, nem véletlenül. Nem, ez nem egy horrorfilm díszlete. A Babák szigete, a világ egyik – ha nem – legijesztőbb helye, ahol a fákról több száz baba lóg. Ha te is bírod a borzongást, ezt a hely bakancslistás!
Julián nem díszíteni akart, hanem egyfajta spirituális erődítményt épített. Meggyőződése volt, hogy a vízbe fúlt kislány szelleme kísérti őt, a torz, hiányos végtagú játékok pedig pajzsként szolgálnak a túlvilági erők ellen.
A La Isla de las Muñecas, vagyis a Babák szigete, egy létező hely Mexikóban, Mexikóváros mellett, a Xochimilco csatornáinál található. A sziget hátborzongató története az 1950-es években kezdődött, mikor egy Don Julián Santana nevű férfi egy vízbe fulladt kislány holtestét emelte ki a vízből. Később meglátott egy játékbabát úszni vízben, amiről azt feltételezte, hogy a vízbe fúlt kislányé volt. Úgy vélte, a baba a kislány szelleméhez tartozik. Kihalászta a babát, és felakasztotta egy fára.
A férfi ezután minden régi, kopott babát kihalászott a vízből és felakasztott a fákra. Egy idő után, már nemcsak a vízből halászott ki babákat, hanem már ő maga vitte a szigetre a sérült, kopott, torz játékbabákat és mindet fákra, bokrokra és kerítésekre akasztotta.
Santana azért gyűjtötte a babákat és akasztotta fel őket, ahova csak tudta, mert úgy hitte, a babák megnyugtatják a halott kislány lelkét és megvédik őt a gonosz szellemektől.
Don Julian Santana, évtizedeken át magányosan élt a szigeten. Egész hátralévő életében gyűjtötte az akár fej vagy kar nélküli babákat, amiket felakasztott szerte a szigeten. Az emberek azt beszélik, hallani lehetett a babák suttogását, olykor sírását, sőt még mozogtak is.
Ha a történet eddig nem lenne elég bizarr, Don Julian halálának körülményei biztosan felteszik az I-re a pontot. A férfi pontosan ott halt meg, ahol a kislány holttestét kiemelte a vízből. Szívroham vitte el 2001-ben. Ma, egy kis fehér kereszt jelzi a helyszínt.
A Babák szigete, Mexikó egyik legnagyobb turisztikai látványossága. Ha arra vetemednél, hogy felkeresed a helyet, vigyázz, légy alapos túraszervezéskor, mert vannak kamu Baba szigetek is. A borzongás szerelmesei csónakokkal közelíthetik meg a szigetet.
Ha ellátogatsz a Babák szigetére, testközelből élheted át a horrorfilmek nyújtotta borzongást, mert bizony ezek az akasztott, torz babák igen félelmetesek tudnak lenni, ha meglibbenti őket a szél.
