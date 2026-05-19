KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
8°C Székesfehérvár

Milán, Ivó névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Elátkozott sziget Mexikóban: torz babák őrzik a vízbe fulladt kislány titkát

elátkozott
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 19. 06:15
gyilkosságkísértethorror
Egy vízbe fúlt kislány, egy magányos remete és több ezer torz játékbaba, amik állítólag követnek a tekintetükkel. Ha unod a sablonos tengerparti nyaralást, ez a mexikói rémálom a Babák szigetén garantáltan kiveri a biztosítékot.
Pópity Balázs
A szerző cikkei

A Babák szigete régóta kedvelt hely a katasztrófaturisták körében, nem véletlenül. Nem, ez nem egy horrorfilm díszlete. A Babák szigete, a világ egyik – ha nem – legijesztőbb helye, ahol a fákról több száz baba lóg. Ha te is bírod a borzongást, ezt a hely bakancslistás! 

A Babák szigete: fáról lógó baba
A hátborzongató Babák szigete: mindenhol babák lógnak. Fotó: NurPhoto via AFP /   AFP
  • Don Julián Santana egy kislány holttestét találta meg a vízben az 50-es években.
  • A férfi évtizedekig hordta a szigetre a csonka, koszos és ijesztő babákat védelem gyanánt.
  • A helyiek szerint a babák éjszaka suttognak, sírnak és mozgatják a végtagjaikat.

Julián nem díszíteni akart, hanem egyfajta spirituális erődítményt épített. Meggyőződése volt, hogy a vízbe fúlt kislány szelleme kísérti őt, a torz, hiányos végtagú játékok pedig pajzsként szolgálnak a túlvilági erők ellen.

Hátborzongató az ok, amiért játékok lógnak az elátkozott Babák szigetén 

A La Isla de las Muñecas, vagyis a Babák szigete, egy létező hely Mexikóban, Mexikóváros mellett, a Xochimilco csatornáinál található. A sziget hátborzongató története az 1950-es években kezdődött, mikor egy Don Julián Santana nevű férfi egy vízbe fulladt kislány holtestét emelte ki a vízből. Később meglátott egy játékbabát úszni vízben, amiről azt feltételezte, hogy a vízbe fúlt kislányé volt. Úgy vélte, a baba a kislány szelleméhez tartozik. Kihalászta a babát, és felakasztotta egy fára. 

Fáról lógó babák a Babák szigetén
Fára akasztott babák a mexikói szigeten. Fotó: Carlos Tischler / Northfoto

A férfi ezután minden régi, kopott babát kihalászott a vízből és felakasztott a fákra. Egy idő után, már nemcsak a vízből halászott ki babákat, hanem már ő maga vitte a szigetre a sérült, kopott, torz játékbabákat és mindet fákra, bokrokra és kerítésekre akasztotta. 

A halott kislány szelleme ma is kísért

Santana azért gyűjtötte a babákat és akasztotta fel őket, ahova csak tudta, mert úgy hitte, a babák megnyugtatják a halott kislány lelkét és megvédik őt a gonosz szellemektől.

Don Julian Santana, évtizedeken át magányosan élt a szigeten. Egész hátralévő életében gyűjtötte az akár fej vagy kar nélküli babákat, amiket felakasztott szerte a szigeten. Az emberek azt beszélik, hallani lehetett a babák suttogását, olykor sírását, sőt még mozogtak is. 

Ha a történet eddig nem lenne elég bizarr, Don Julian halálának körülményei biztosan felteszik az I-re a pontot. A férfi pontosan ott halt meg, ahol a kislány holttestét kiemelte a vízből. Szívroham vitte el 2001-ben. Ma, egy kis fehér kereszt jelzi a helyszínt.

Turisták álma – vagy rémálma Mexikóban

A Babák szigete, Mexikó egyik legnagyobb turisztikai látványossága. Ha arra vetemednél, hogy felkeresed a helyet, vigyázz, légy alapos túraszervezéskor, mert vannak kamu Baba szigetek is. A borzongás szerelmesei csónakokkal közelíthetik meg a szigetet.

Ha ellátogatsz a Babák szigetére, testközelből élheted át a horrorfilmek nyújtotta borzongást, mert bizony ezek az akasztott, torz babák igen félelmetesek tudnak lenni, ha meglibbenti őket a szél.  

Az alábbi videóban megtekinthető, hogyan néz ki a valóságban:

Ezek a cikkek is tetszeni fognak:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu