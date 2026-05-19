Elátkozott sziget Mexikóban: torz babák őrzik a vízbe fulladt kislány titkát

A Babák szigete régóta kedvelt hely a katasztrófaturisták körében, nem véletlenül. Nem, ez nem egy horrorfilm díszlete. A Babák szigete, a világ egyik – ha nem – legijesztőbb helye, ahol a fákról több száz baba lóg. Ha te is bírod a borzongást, ezt a hely bakancslistás!

A hátborzongató Babák szigete: mindenhol babák lógnak. Fotó: NurPhoto via AFP / AFP

Don Julián Santana egy kislány holttestét találta meg a vízben az 50-es években.

A férfi évtizedekig hordta a szigetre a csonka, koszos és ijesztő babákat védelem gyanánt.

A helyiek szerint a babák éjszaka suttognak, sírnak és mozgatják a végtagjaikat.

Julián nem díszíteni akart, hanem egyfajta spirituális erődítményt épített. Meggyőződése volt, hogy a vízbe fúlt kislány szelleme kísérti őt, a torz, hiányos végtagú játékok pedig pajzsként szolgálnak a túlvilági erők ellen.

Hátborzongató az ok, amiért játékok lógnak az elátkozott Babák szigetén

A La Isla de las Muñecas, vagyis a Babák szigete, egy létező hely Mexikóban, Mexikóváros mellett, a Xochimilco csatornáinál található. A sziget hátborzongató története az 1950-es években kezdődött, mikor egy Don Julián Santana nevű férfi egy vízbe fulladt kislány holtestét emelte ki a vízből. Később meglátott egy játékbabát úszni vízben, amiről azt feltételezte, hogy a vízbe fúlt kislányé volt. Úgy vélte, a baba a kislány szelleméhez tartozik. Kihalászta a babát, és felakasztotta egy fára.

Fára akasztott babák a mexikói szigeten. Fotó: Carlos Tischler / Northfoto

A férfi ezután minden régi, kopott babát kihalászott a vízből és felakasztott a fákra. Egy idő után, már nemcsak a vízből halászott ki babákat, hanem már ő maga vitte a szigetre a sérült, kopott, torz játékbabákat és mindet fákra, bokrokra és kerítésekre akasztotta.

A halott kislány szelleme ma is kísért

Santana azért gyűjtötte a babákat és akasztotta fel őket, ahova csak tudta, mert úgy hitte, a babák megnyugtatják a halott kislány lelkét és megvédik őt a gonosz szellemektől.

Don Julian Santana, évtizedeken át magányosan élt a szigeten. Egész hátralévő életében gyűjtötte az akár fej vagy kar nélküli babákat, amiket felakasztott szerte a szigeten. Az emberek azt beszélik, hallani lehetett a babák suttogását, olykor sírását, sőt még mozogtak is.