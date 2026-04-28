Szellemek kísértenek? A tudomány most választ adhat a hátborzongató jelenségre

Az emberek egy jelentős része állítja azt, hogy életében legalább egyszer átélt már valamilyen paranormálisnak tűnő élményt. Sokan számoltak be arról, hogy egyes helyeken különös nyomást, rossz érzést vagy megmagyarázhatatlan félelmet tapasztaltak, mintha valami láthatatlan erő venné őket körül, mialatt érzik a szellemvilág jelenlétét.

Kanadai kutatók meglepő magyarázattal álltak elő a szellemekről

A szakemberek nemrégiben az úgynevezett infrahangot vizsgálták, vagyis azokat a rendkívül alacsony frekvenciájú hangokat, amelyek 20 hertz alatt vannak, ezért az emberi fül gyakorlatilag nem hallja őket. Ettől még azonban a szervezet érzékelheti a hatásukat.

A laboratóriumi kísérletben 36 önkéntest ültettek be egy szobába, ahol zenét hallgattak. A résztvevők felét titokban 18 hertzes infrahangnak is kitették rejtett mélynyomók segítségével, miközben a kísérlet előtt és után nyálmintából mérték a kortizolszintet, vagyis a stresszhormon mennyiségét.

Az eredmény egyértelmű volt: azok, akik infrahangnak voltak kitéve, ingerlékenyebbnek és kellemetlenebbül érezték magukat, ráadásul a stresszszintjük is magasabbra emelkedett.

Rodney Schmaltz pszichológia professzor a MacEwan Egyetemről ugyanakkor hangsúlyozta, ez nem azt jelenti, hogy az infrahang szellemeket mutat az embereknek.

Fontos tisztázni, hogy az infrahang nem készteti arra az embereket, hogy azt higgyék, szellemet láttak. Amit okozhat, az az, hogy megmagyarázhatatlan kellemetlenséget vált ki, amit egyesek aztán szellemnek vagy kísértésnek tulajdoníthatnak

– magyarázta el.

Vagyis a test reagál valamire, amit az elme nem tud beazonosítani – és innen már csak egy lépés, hogy az illető természetfeletti magyarázatot keressen. A kutatás egyik legérdekesebb része az volt, hogy a résztvevők többsége nem is tudta megállapítani, hogy érte-e őket infrahanghatás.

Amikor a kísérlet végén megkérdeztük a résztvevőket, hogy szerintük ki volt kitéve infrahangnak, a válaszaik nem voltak jobbak a puszta találgatásnál, és ez nem befolyásolta sem a hangulatukat, sem a kortizol reakcióikat

– tette hozzá Schmaltz.