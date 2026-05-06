Tom Holland hálószobatitkairól beszélt: így kézimunkázik Zendayával minden este

Tom Holland és Zendaya, avagy a modern filmvilág álompárosa, akik az elmúlt egy évben bár sok időt töltöttek egymástól távol, ez a kapcsolatukon láthatóan semmilyen csorbát nem ejtett. Valahányszor interjút adnak, együtt vagy külön, megemlítik, mennyire szeretik egymást és a sors különös fordulata révén az utóbbi legfontosabb filmjeikben, az Odüsszeiában és a Pókember: Vadonatúj napban is együtt játszottak, jóllehet Zendaya még ennél is tovább pörgette magát a Kész drámával, a Dűne: Harmadik résszel és az Eufória harmadik évadával. Még leírni is kimerítő ennyi tevékenységet, számukra pedig ez a valóság – nem beszélve a végeláthatatlan promó turnékról. A párosnak szüksége van valamire, amitől elkerülhetik, hogy fáradtságukban egymásba kössenek bele.

Zendaya és Tom Holland kapcsolatát erős szálak fűzik össze (Fotó: PA)

Tom Holland így fűzi szorosabbra kapcsolatát Zendayával

Tom Holland filmek révén lett népszerű – főleg a Marvel filmes univerzumban elfoglalt prominens szerepe miatt, mint Pókember – azonban számára ugyanolyan fontos a prémium alkoholmentes sörmárkájának biznisze. A BERO Brewing eseményén a színész egy ajándékot kapott az olimpikon Tom Daley-től: egy kézzel horgolt sörtartó táskát, ami úgy néz ki, mintha pókhálóból lenne.

Az ajándék aligha lehet véletlen, ugyanis Tom Holland elmondta, hogy pontosan ezzel szokta nyugtatni idegeit kedvesével egy nehéz nap után:

Mostanában horgolni szoktunk otthon Zendayával. Abszolút megimádtam. Teljesen kikapcsolja az agyam. Ha egy stresszes napom volt, egyszerűen nem is tudok mást csinálni. Maximálisan leköti a figyelmemet.

Azóta sem tudni, hogy házasok-e

Az utóbbi hónapokban szárnyra kapott egy pletyka, hogy Zendaya és Tom Holland csendben összeházasodtak és bár ezt hivatalosan nem erősítették meg, Zendaya stylistja, Law Roach egy nyilvános eseményen arra utalt, hogy a pár már kimondta a boldogító igent. Mindettől függetlenül a páros továbbra is boldogan él együtt, melynek alapköve a színésznő szerint az, hogy egyszerűen nyugodt lesz mellette:

Tudtam, hogy ő az én emberem, mert nem voltam ideges mellette. Békét érzek és nyugalmat, és azt, hogy sokkal idegesebb vagyok, amikor távol vagyok tőle, mint amikor ő vele vagyok.