Szellemvadászok szállták meg a parlamentet: Különleges gépekkel keresik a folyosókon bolyongó lelkeket

Vannak helyek, ahol a falak nemcsak állnak, de mesélnek is. A canberrai régi parlament épülete a világ 35 legfélelmetesebb épülete közé került. Évtizedek óta keringenek történetek arról, hogy az egykori politikai csatározások helyszínén valami maradt a sötétben.
A legtöbb találkozás finom, de észrevehetetlenül hátborzongató
– mondta el Holly Anderson, a múzeum vezetője.
Hangokat és lépteket hallani az üres folyosókon. Szivarfüst illata száll a miniszterelnöki irodában, pedig senki nem dohányzik. Az emberek gyakran látnak valakit a szemük sarkából, aki aztán köddé válik.
A legdurvább beszámolók azonban a személyzettől származnak. Egy Nicole nevű alkalmazott például olyasmit élt át, amitől bárkinek megállna a szívében az ütő. Éppen az irattárban dolgozott, amikor egy barátja üzent neki, hogy látta őt, de nem akarta zavarni.
Visszahívtam, és mondtam neki, hogy nyugodtan bejöhetett volna. De ő csak annyit felelt: ’Nem akartalak megzavarni, ott láttalak a földön ülni, és ott állt melletted egy öltönyös alak. Nagyon fontosnak tűnt az egész’... A gond csak az, hogy aznap senki mást nem engedtek be abba a szektorba
– emlékezett vissza a nő.
A biztonsági őrök azóta is csak „Jól Öltözött Szellemként” emlegetik a jelenséget, aki rendületlenül járja az éjszakai műszakot.
De nem ő az egyetlen, aki visszajár. 2019-ben, pont azon az éjszakán, amikor a legendás ausztrál politikus, Bob Hawke elhunyt, a dolgozók fojtogató cigarettafüstöt éreztek az egykori szobájában. Hawke imádta a szivarokat, és úgy tűnik, a halála pillanatában még egyszer utoljára „beugrott” az irodájába.
A múzeum most megnyitja kapuit a legbátrabbak előtt. Speciális szellemvadász eszközökkel, elektromágneses mérőkkel és szellemdobozokkal felszerelkezve bárki megpróbálhat kapcsolatba lépni a holtakkal. A szervezők szerint már előfordult, hogy a gép recsegésén keresztül egy egykori eltűnt politikus, Harold Holt hangját vélték felismerni a látogatók – írja a Her Canberra.
Kérdés már csak egy maradt: Te elég bátor lennél ahhoz, hogy belenézz egy olyan tükörbe, amiből egy hetven éve halott miniszter néz vissza rád?
