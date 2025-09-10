Magassarkúval a pestis ellen? 5 mai divattrend, amit járványoknak köszönhetünk

A mostani világban is tapasztaltuk, hogy egy járvány képes mindent felforgatni – maszkok, fertőtlenítő, kesztyű. De ez nem újdonság. A történelem során több olyan divattrend is született, amit valójában a betegségektől való félelem, vagy azok hatásai alakítottak ki. Néhány közülük mára teljesen ártatlan – és hatástalan–, elegáns kiegészítővé változott – pedig anno egész más célt szolgált.

Magassarkúval a pestis ellen? 5 hihetetlen divattrend, amit járványok szültek

Fotó: Ironika / Shutterstock

Divat és túlélés – így formálták a járványok a trendeket

1. Magassarkú: a korabeli túlélőfelszerelés

A fekete magassarkú manapság a nőiesség egyik szimbóluma, de nem mindig volt ez így

Fotó: New Africa / Shutterstock

Ma egy magassarkúban tipegő nő a divatot képviseli – de az 1600-as évek Európájában ez a ruhadarab szó szerint életvédelmi eszköz volt. Az utcákat akkoriban szemét, ürülék, döglött állatok lepték el. Az emberek azt hitték, hogy a betegségek – például a pestis – a rossz levegőből, szagból terjednek, és a talaj közelsége veszélyes.

Ezért jöttek a minél magasabb sarkak, amikkel el lehetett kerülni a „kosz-szintet”. Akinek pedig nyílt seb volt a lábán – ami akkoriban nem volt ritkaság –, az így elkerülhette, hogy fertőzött mocsokba lépjen. Egy praktikus ötletből így lett a magassarkú. Ma már divat – de régen szó szerint az egészség egyik záloga volt.

2. Paróka: a szifilisz egyik leple

A paróka kiváló eszköz volt a szifilisz jeleinek eltüntetésére

Fotó: madelier / Shutterstock

Az 1700-as években a szifilisz szinte járványszerűen terjedt Európában. A betegség egyik tipikus tünete a hajhullás volt – amit sokan próbáltak eltakarni. Így lett hihetetlenül népszerű a paróka.

Aki tehette, dús, fehérre púderozott műhajat viselt. Nemcsak azért, hogy státuszát kinyilvánítsa, hanem hogy eltakarja a kopaszságát. A paróka így lett a tisztaság és az „érinthetetlenség” szimbóluma – miközben pont a betegséget próbálta elrejteni.

3. Sápadt bőr: a beteges lett a menő

A világos, szinte áttetsző bőr évszázadokig a nemesség ismertetőjegye volt

Fotó: Kiselev Andrey Valerevich / Shutterstock

Ez is egy járványos korszak öröksége. Régen, ha valaki barna volt, az egyet jelentett azzal, hogy kint dolgozik a napon – azaz paraszt, cseléd vagy jobb esetben földműves. A nemesek kerülték a napfényt. A sápadt bőr azt jelentette: megengedheted magadnak, hogy otthon maradj, távol a piszoktól, emberektől, fertőzésektől.

Ezért használtak fehérítő porokat, – csak hogy bőrük minél fakóbb legyen. A sápadtság nemcsak divat volt, hanem társadalmi üzenet.