Magassarkúval a pestis ellen? 5 mai divattrend, amit járványoknak köszönhetünk

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 10. 17:15
A magassarkú cipő nem volt mindig a csábítás eszköze. Egykor szó szerint életet menthetett – vagy legalábbis azt hitték. A történelemben nem egyszer fordult elő, hogy egy-egy betegség diktálta, mit viseljen az ember. Sok divattrendet köszönhetünk a korábbi idők túlélési stratégiáinak. Lássuk, mik ma a legnépszerűbbek.
Bakk Lucia
A szerző cikkei

A mostani világban is tapasztaltuk, hogy egy járvány képes mindent felforgatni – maszkok, fertőtlenítő, kesztyű. De ez nem újdonság. A történelem során több olyan divattrend is született, amit valójában a betegségektől való félelem, vagy azok hatásai alakítottak ki. Néhány közülük mára teljesen ártatlan – és hatástalan–, elegáns kiegészítővé változott – pedig anno egész más célt szolgált.

divat, történelem, nő, mező, virágok, kalapfehér ruha, menyasszonyi ruha, esküvői ruha
Magassarkúval a pestis ellen? 5 hihetetlen divattrend, amit járványok szültek 
Fotó: Ironika /  Shutterstock 

Divat és túlélés – így formálták a járványok a trendeket

1. Magassarkú: a korabeli túlélőfelszerelés

magassarkú, divat, történelem, járványok
A fekete magassarkú manapság a nőiesség egyik szimbóluma, de nem mindig volt ez így
Fotó: New Africa /  Shutterstock 

Ma egy magassarkúban tipegő nő a divatot képviseli – de az 1600-as évek Európájában ez a ruhadarab szó szerint életvédelmi eszköz volt. Az utcákat akkoriban szemét, ürülék, döglött állatok lepték el. Az emberek azt hitték, hogy a betegségek – például a pestis – a rossz levegőből, szagból terjednek, és a talaj közelsége veszélyes.

Ezért jöttek a minél magasabb sarkak, amikkel el lehetett kerülni a „kosz-szintet”. Akinek pedig nyílt seb volt a lábán – ami akkoriban nem volt ritkaság –, az így elkerülhette, hogy fertőzött mocsokba lépjen. Egy praktikus ötletből így lett a magassarkú. Ma már divat – de régen szó szerint az egészség egyik záloga volt.

2. Paróka: a szifilisz egyik leple

paróka, divat, szifilisz, barokk
A paróka kiváló eszköz volt a szifilisz jeleinek eltüntetésére 
Fotó: madelier /  Shutterstock 

Az 1700-as években a szifilisz szinte járványszerűen terjedt Európában. A betegség egyik tipikus tünete a hajhullás volt – amit sokan próbáltak eltakarni. Így lett hihetetlenül népszerű a paróka.  

Aki tehette, dús, fehérre púderozott műhajat viselt. Nemcsak azért, hogy státuszát kinyilvánítsa, hanem hogy eltakarja a kopaszságát. A paróka így lett a tisztaság és az „érinthetetlenség” szimbóluma – miközben pont a betegséget próbálta elrejteni.

3. Sápadt bőr: a beteges lett a menő

fehér bőr, divat, járvány, történelem
A világos, szinte áttetsző bőr évszázadokig a nemesség ismertetőjegye volt
Fotó: Kiselev Andrey Valerevich /  Shutterstock 

Ez is egy járványos korszak öröksége. Régen, ha valaki barna volt, az egyet jelentett azzal, hogy kint dolgozik a napon – azaz paraszt, cseléd vagy jobb esetben földműves. A nemesek kerülték a napfényt. A sápadt bőr azt jelentette: megengedheted magadnak, hogy otthon maradj, távol a piszoktól, emberektől, fertőzésektől.  

Ezért használtak fehérítő porokat, – csak hogy bőrük minél fakóbb legyen. A sápadtság nemcsak divat volt, hanem társadalmi üzenet.  

4. Rövidebb szoknya, csinos cipő – köszönjük, tüdőbaj

szoknya, járvány, divat, magassarkú
Ahogy rövidült a szoknya, úgy csinosodott a cipő – és mindezt egy betegségnek köszönhetjük.
Fotó: Kaspars Grinvalds /  Shutterstock 

A 19. században a tuberkulózistól (tüdőbajtól) való félelem miatt egyre rövidülni kezdtek a női szoknyák. A félelem vezette az embereket: ne hozd be a lakásba a fertőzött port. A hosszú, földet súroló szoknyák könnyen felkaphatták az utcai koszt, így praktikus lett a rövidebb ruha – és ezzel együtt a szép cipő is hangsúlyossá vált. Innen indult a cipődivat egyik aranykora.

5. Kalap, mert a himlő nyomait el kellett rejteni

kalap, divat, járvány, történelem,
Kalap: stílusosan fedi el a betegség jeleit 
Fotó: tasha0102 /  Shutterstock 

A himlő sem maradt ki a divatformálásból. Aki túlélte a betegséget, gyakran maradtak hegek az arcán. A gazdagabbak kalappal, fejfedővel, fátyollal próbálták ezt eltakarni – főleg a nők. A fejfedők aztán státuszszimbólummá váltak, sőt, a túlélés egyik csendes jelei lettek.

Divat vagy védekezés? A történelemben ez a kettő gyakran kéz a kézben járt. Amit ma stílusnak nevezünk, az régen lehet, hogy a túlélés egy formája volt. Ki tudja – száz év múlva mit gondolnak majd a mostani trendjeinkről? 

Nézd meg az alábbi videót:

@history.scrolls1 Fashion Trends that Started as Ways to Hide Diseases 🤯 #history #historytok #historyfacts #viral #fashion ♬ transgender - <3

Az alábbi cikkeinket se hagyd ki:

 

