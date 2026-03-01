Ettől tuti leesik az állad – A nőiesség legnagyobb szimbóluma, amit évszázadokon át csak férfiak viseltek

A 21. században már meglepő látvány egy pasit tűsarkúban tipegve megpillantani az utcán. Pedig a férfi magassarkút hosszú éveken át a hatalom, az erő, a gazdagság és a társadalmi rang szimbólumaként tartották számon. Története nem a butikok polcain kezdődött. Lássuk, hogyan lépegettek előre ezek a csinos kis lábbelik a harcmezőktől egészen a kifutókig!
A magassarkú eredetileg távol állt a mai céljától: köze sem volt a divathoz vagy az esztétikához. Komoly katonai előnyt jelentett. Közel-Keleten, a perzsiai lovas katonákat a magas sarkak segítették abban, hogy stabilan állhassanak a kengyelben, amíg a lóháton íjukat feszítették.
Később, a 16–17. század fordulóján a perzsa diplomácia révén Európa is felfedezte ezt az újszerű lábbelit. Az arisztokrácia pedig azonnal lecsapott rá, hiszen a harcosok viselete férfiasságot, erőt és tekintély szimbolizált.
A nemesek viselete már közelebb állt a mai trendekhez: magasabb, díszesebb cipők voltak, amik egyértelműen jelezték viselője társadalmi státuszát. Minél dekoratívabb volt az adott cipő és nagyobb a sarok, annál magasabb rangot jelölt.
Mivel a 17. századi divat még nem választotta szét élesen a nemeket, a nők is viseltek magukon férfias darabokat: kalapot – és az akkor divatos sarkakat is, azzal a különbséggel, hogy a nőknek tervezett lábbeliket már jóval karcsúbb fazonra szabták.
A felvilágosodással a praktikum és a racionalitás vált a legfőbb értékké, és ez az öltözködésre is igaz volt. A férfiak viselete egyszerűbbé, funkcionálisabbá vált. A díszítés és a magasított sarok hirtelen feleslegessé vált. A férfi magassarkú 1740-re teljesen eltűnt a divat palettájáról.
A 19. században, a fotográfia és az erotikus ábrázolások terjedésével vált igazán a magassarkú a női szexuális jelképévé. A cipő teljesen új szimbolikát kapott, ami mellett azóta is magabiztosan kiáll. Neked hány darab pihen a szekrényedben?
Az alábbi videóból megtudhatod, hogyan alakult át a magassarkú a divattörténelem során:
