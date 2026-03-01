Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
Férfi magassarkú a francia király udvarában.

Ettől tuti leesik az állad – A nőiesség legnagyobb szimbóluma, amit évszázadokon át csak férfiak viseltek

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 01. 15:30
Ma már a nők egyik legfőbb kulcsdarabja és modellek tipegnek benne a kifutókon, de régen egészen más célt szolgált ez a csinos darab. Hogyan vált végül a férfi magassarkú az elegancia és kifinomultság szimbólumává, a hölgyek első számú kedvencévé? Nézzük meg!
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei

A 21. században már meglepő látvány egy pasit tűsarkúban tipegve megpillantani az utcán. Pedig a férfi magassarkút hosszú éveken át a hatalom, az erő, a gazdagság és a társadalmi rang szimbólumaként tartották számon. Története nem a butikok polcain kezdődött. Lássuk, hogyan lépegettek előre ezek a csinos kis lábbelik a harcmezőktől egészen a kifutókig!

Régi piros férfi magassarkú cipő.
Férfi magassarkú: így váltak a tűsarkak a hatalom jelképéből a nőiesség szimbólumává.
Fotó: diego matteo muzzini
  • A magassarkú eredetileg egy praktikus harci lábbelinek számított.
  • Később a férfiasság és a társadalmi rang szimbólumává vált.
  • A felvilágosodás hamar szakított a férfi magassarkú hagyományával.
  • A 19. században a tűsarkak elnyerték a ma ismert funkciójukat.

Innen indult a karcsúsító csodacipő: a férfi magassarkú történetének kezdete

A magassarkú eredetileg távol állt a mai céljától: köze sem volt a divathoz vagy az esztétikához. Komoly katonai előnyt jelentett. Közel-Keleten, a perzsiai lovas katonákat a magas sarkak segítették abban, hogy stabilan állhassanak a kengyelben, amíg a lóháton íjukat feszítették.

A magassarkú, mint státuszszimbólum

Később, a 16–17. század fordulóján a perzsa diplomácia révén Európa is felfedezte ezt az újszerű lábbelit. Az arisztokrácia pedig azonnal lecsapott rá, hiszen a harcosok viselete férfiasságot, erőt és tekintély szimbolizált.

A nemesek viselete már közelebb állt a mai trendekhez: magasabb, díszesebb cipők voltak, amik egyértelműen jelezték viselője társadalmi státuszát. Minél dekoratívabb volt az adott cipő és nagyobb a sarok, annál magasabb rangot jelölt.

XIV. Lajos király férfi magassarkúban.
A francia udvarban például rendelettel szabályozták azt is, ki hordhat vörös színű magassarkút.
Fotó: UniversalImagesGroup / GettyImages

A nők is beszálltak a divatba

Mivel a 17. századi divat még nem választotta szét élesen a nemeket, a nők is viseltek magukon férfias darabokat: kalapot – és az akkor divatos sarkakat is, azzal a különbséggel, hogy a nőknek tervezett lábbeliket már jóval karcsúbb fazonra szabták.

Így kopott ki a magassarkú a férfi divatból

A felvilágosodással a praktikum és a racionalitás vált a legfőbb értékké, és ez az öltözködésre is igaz volt. A férfiak viselete egyszerűbbé, funkcionálisabbá vált. A díszítés és a magasított sarok hirtelen feleslegessé vált. A férfi magassarkú 1740-re teljesen eltűnt a divat palettájáról.

Az utolsó lépés a nőiesség oltárának lépcsőin

Így vált a férfi magassarkúból vonzó női tűsarkú.
A 19. századra a magassarkú a női vonzerő szimbólumává avanzsálódott.
Fotó: Aleksei Isachenko / shutterstock

A 19. században, a fotográfia és az erotikus ábrázolások terjedésével vált igazán a magassarkú a női szexuális jelképévé. A cipő teljesen új szimbolikát kapott, ami mellett azóta is magabiztosan kiáll. Neked hány darab pihen a szekrényedben?

Az alábbi videóból megtudhatod, hogyan alakult át a magassarkú a divattörténelem során:

