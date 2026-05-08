Kiderült, kitől retteg az Exatlon sztárja a döntő előtt: „Nagyjából mindenben jó...”

Az Exatlon döntő hete előtti utolsó végjátékra és párbajra kerül ma sor, amivel kapcsolatban a Bajnokok, a tegnapi győzelmük után nagyon bizakodók. Persze a tét nem kicsi, hiszen, ha a második fordulót is sikerül megnyerniük, mindannyian bejutnak az egyéni szakaszra. De vajon mi lesz, ha ez nem sikerül? Valkusz Máté szerint bizony van félnivalójuk, ugyanis a Kihívók között is van olyan, akinek jó esélye van az Exatlon férfi győztese címre. Lapunknak most el is árulta, ki az.

A Bajnokok sorra nyerik az eheti játékokat, mindent megtesznek, hogy mindannyian ott legyenek az Exatlon 2026-os évadának döntőjében (Fotó: TV2)

Csütörtökön eldőlt, hogy a Kihívók Nagy Benije már biztosan fut a csapatos szakasz utolsó párbaján, de hogy kivel kell majd megküzdenie, az csak pénteken derül ki. Valkusz Máté most elárulta, minek köszönhető, hogy a héten még egyetlen versenyt sem veszítettek el.

„Nagyon nagyot menetelünk a csapattal, földbe döngöljük az utóbbi négy meccsen a kékeket. Nagyon reméljük azt, hogy az utolsó csapatversenyen is győzelmeskedünk, mert óriási a tét és Lacival mind a ketten szeretnénk bekerülni a döntő hétre” – kezdte a Szecska mesterre átkeresztelt teniszező.

Szerintem mindenkinek adott egy pluszt a videóhívás, de ez a négyes egyébként is nagyon erős, és az is nyilván közrejátszik, hogy mivel kevesebben vagyunk, több a pályaismeretünk, és már az ügyességi játékok is benne vannak a kezünkben. Van olyan futam, ahol mi már mentünk többet és lehet, hogy olyan emberrel megyünk, aki még esetleg nem is ment ott, úgyhogy mindenféleképpen ez egy előny, de hosszú távon azért fizikálisan ez a felállás fárasztó tud lenni

– fejtette ki.

Valkusz Máté az Exatlon 5. évadának egyik legnagyobb esélyese, de még számára is van olyan versenyző, akitől tart (Fotó: TV2)

Az Exatlon Valkusz Mátéja leleplezte az erőviszonyokat

De hiába a csütörtöki győzelem, a Bajnokok nem zárhatják ki, hogy egyiküknek ma párbajozni kell, ha a Kihívóknak sikerül nyerni a második fordulóban. Ennek kapcsán Valkusz Milán öccse kimondta, ki az aki ellen nem szívesen futna.

„Mind a négy kihívó fiú nagyon erős és mindegyik külön-külön jó valamiben. Ügyességi függő, hogy kit választanék ellenfélnek, mert Olivér jó karikában, Beni jó a melldobásokban, kis karikában, Roli az alsó dobásokban, Kopi meg összességében nagyjából mindenben jó. Szóval leginkább Rolinak örülnék, mert neki nincs egy medálja sem” – vallotta be.

Szerintem itt mindenki Kopit tartja a legnagyobb ellenfélnek, mert az elmúlt hetekben ő bizonyított a legjobban, neki van a legtöbb medálja, a legtöbb karkötője és összességében végig tudta hozni ezt a magas szintet. De azt gondolom, hogy az egyéni szakaszban mindenki kicsit más lesz, de addig még el kell jutni

– tette még hozzá őszintén a Bajnokok Valkusz Mátéja.