Nincs több remény: holtan találták meg a Maldív-szigeteken eltűnt búvárokat

Az MNDF X-en közzé tett tájékoztatása szerint a mintegy 60 méteres mélységben lévő holttestek kiemelését a napokban végzik el. A kutatókból álló olasz búvárcsapat tagjait a parti őrség, a rendőrség és egy olasz szakértői csapat segítségével sikerült lokalizálni egy mélyen fekvő barlangban a Vaavu-atollon. A munkálatok támogatására hétfőn három finn barlangi búvár érkezett a szigetországba.

Ahmed Saám maldív-szigeteki kormányszóvivő szerint a holttesteket nagyjából egy helyen találták meg, a barlang harmadik és egyben legnagyobb szegmensében. Hozzátette, hogy a holttestek közül kettőt kedden, további kettőt pedig szerdán próbálnak felhozni a felszínre.

Egy ötödik olasz állampolgár, a búvároktató szerepét is ellátó kutató holttestét már korábban megtalálták a barlang bejáratánál.

A tragédia, amelynek oka mindmáig tisztázatlan, a Vaavu-atollon történt, ahol a csoport búvárszafari keretében 50 méter mélyen fekvő vízalatti barlangokat akart felderíteni. A holttesteket egy olyan barlangi üregben találták meg, amely 60 méter mélyre is lenyúlik a tengerfelszín alatt.

A Maldív-szigeteken szabadidős búvárkodás legfeljebb 30 méteres mélységig engedélyezett. A mentési akció során egy Maldív-szigeteki katonai búvár is életét vesztette keszonbetegségben, ami jelzi a munkálatok nehézségét és veszélyességét, amelyeket a rossz időjárási körülmények is bonyolítanak – írja az MTI.