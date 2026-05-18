Nincs több remény: holtan találták meg a Maldív-szigeteken eltűnt búvárokat

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 18. 16:49
Megtalálták annak a négy olasz búvárnak a holttestét, aki május 14-én Maldív-szigeteken egy vízalatti barlang mélyén rekedt - közölte hétfőn az olasz külügyminisztérium és a maldív-szigeteki hadsereg (MNDF).

Az MNDF X-en közzé tett tájékoztatása szerint a mintegy 60 méteres mélységben lévő holttestek kiemelését a napokban végzik el. A kutatókból álló olasz búvárcsapat tagjait a parti őrség, a rendőrség és egy olasz szakértői csapat segítségével sikerült lokalizálni egy mélyen fekvő barlangban a Vaavu-atollon. A munkálatok támogatására hétfőn három finn barlangi búvár érkezett a szigetországba.

Holtan találták meg az eltűnt búvárokat / Illusztráció: freepik.com

Ahmed Saám maldív-szigeteki kormányszóvivő szerint a holttesteket nagyjából egy helyen találták meg, a barlang harmadik és egyben legnagyobb szegmensében. Hozzátette, hogy a holttestek közül kettőt kedden, további kettőt pedig szerdán próbálnak felhozni a felszínre.

Egy ötödik olasz állampolgár, a búvároktató szerepét is ellátó kutató holttestét már korábban megtalálták a barlang bejáratánál.

A tragédia, amelynek oka mindmáig tisztázatlan, a Vaavu-atollon történt, ahol a csoport búvárszafari keretében 50 méter mélyen fekvő vízalatti barlangokat akart felderíteni. A holttesteket egy olyan barlangi üregben találták meg, amely 60 méter mélyre is lenyúlik a tengerfelszín alatt.

A Maldív-szigeteken szabadidős búvárkodás legfeljebb 30 méteres mélységig engedélyezett. A mentési akció során egy Maldív-szigeteki katonai búvár is életét vesztette keszonbetegségben, ami jelzi a munkálatok nehézségét és veszélyességét, amelyeket a rossz időjárási körülmények is bonyolítanak – írja az MTI.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
