Rettenetes, mire ébredtünk, teljes útzár van a főúton

Elütött egy embert egy kisteherautó Kaposvárnál, a Dombóvári úton, a 610-es főút 1-es kilométerénél, az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták - közölte a katasztrófavédelem szerdán.

Elütött egy embert egy kisteherautó, a tűzoltók siettek a balesethez / Fotó: Török János

Elütött egy embert egy kisteherautó, zajlik a mentés

A kaposvári hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést. A társhatóságok is a helyszínen dolgoznak - áll a közleményben.