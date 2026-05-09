Hátborzongató részletek: a Margitsziget legsötétebb titka, amitől a hátadon is feláll a szőr

Budapest egész évben vonzza a magyarokat és külföldieket egyaránt, ami amellett, hogy lenyűgöző történelmi emlékeknek ad otthont, számos rémisztő történet tudója. A főváros ugyanis az évszázadok alatt számos tragédiát megélt, így nem meglepő, hogy a Margitszigethez is köthetőek városi legendák és valós, vérfagyasztó események.

A Margitsziget szerepe a második világháborúban.

Természeti katasztrófák a szigeten.

A Margitszigetet eredetileg a Nyulak szigetének hívták, majd miután Szent Margit beköltözött a kolostorba, róla nevezték el a területet.

A Margitsziget legsötétebb titka: hátborzongató részletek

A Margitsziget az évszázadok során olyan fontos pillanatok helyszínéül szolgált, amelyek nemcsak Budapestre hatottak, hanem az egész ország történetére. A Budapest szívében található területnek mindig különleges szerep jutott, éppen ezért szolgál számos történet alapjaként is, de lássuk a legérdekesebbeket.

A Margitsziget legvéresebb gyilkossága

Nem sok véres történet kötődik a Margitszigethez, azonban van egy, ami felülmúlja még a legvadabb elképzeléseinket is. 1272-ben – abban az évben, amikor IV. Lászlót uralkodóvá választották – az udvar éppen a Margitszigeten mulatott, ahol Kőszegi Nagy Henrik összevitatkozott Béla macsói herceggel. Henrik ugyanis árulással vádolta Bélát, majd a vita hevében kardot rántott és meggyilkolta a herceget. A brutális támadás állítólag odáig fajult, hogy a herceget darabokban kellett összeszedni, akit később egy kolostorban temettek el.

A 20. század elején lóvasút is járt a Margitszigeten, ahová művészek is jártak ihletért.

A Margitsziget legismertebb legendája

A hely bővelkedik legendákban és mitikus mesékben, melyek közül az egyik legismertebb főszereplője Szent Margit. A mitológiai történet szerint IV. Bélának a Mongolok elől kellett menekülnie, amikor megfogadta Szűz Máriának, ha családja életben marad, akkor lánya életét az Úr szolgálatába ajánlja. A család végül átvészelte az ostromot, a király pedig ígéretéhez hűen a szigeten lévő apátságban neveltette lányát.

A Sárkánykút legendája

A történet szerint a szigeten található kútban egy sárkány élt, aki végzett az ott élő szerzetesekkel, amíg egy hősies szerzetes ki nem állt ellene és meg nem ölte. A szigetet emellett számos más mitikus lényhez kötötték már, a mesékben előkerültek például a sellők és a tündérek is.