Hátborzongató részletek: a Margitsziget legsötétebb titka, amitől a hátadon is feláll a szőr

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 09. 19:15
Budapestnek máig sikerült megőriznie történelmi atmoszféráját és egyedi városképét, melynek köszönhetően rengetegen látogatnak el ide évről évre. A gyönyörű város egyes helyei azonban hátborzongató titkok őrzői, ilyen többek között a Margitsziget is.
Kelle Fanni
Budapest egész évben vonzza a magyarokat és külföldieket egyaránt, ami amellett, hogy lenyűgöző történelmi emlékeknek ad otthont, számos rémisztő történet tudója. A főváros ugyanis az évszázadok alatt számos tragédiát megélt, így nem meglepő, hogy a Margitszigethez is köthetőek városi legendák és valós, vérfagyasztó események.

  • A Margitszigethez több félelmetes legenda és rejtély kapcsolódik: történelmi gyilkosság, a névadó Szent Margit története, a sárkánykút legendája.
  • A Margitsziget szerepe a második világháborúban.
  • Természeti katasztrófák a szigeten. 
Templom rom a Margitszigeten.
A Margitszigetet eredetileg a Nyulak szigetének hívták, majd miután Szent Margit beköltözött a kolostorba, róla nevezték el a területet. 
A Margitsziget legsötétebb titka: hátborzongató részletek

A Margitsziget az évszázadok során olyan fontos pillanatok helyszínéül szolgált, amelyek nemcsak Budapestre hatottak, hanem az egész ország történetére. A Budapest szívében található területnek mindig különleges szerep jutott, éppen ezért szolgál számos történet alapjaként is, de lássuk a legérdekesebbeket.

A Margitsziget legvéresebb gyilkossága

Nem sok véres történet kötődik a Margitszigethez, azonban van egy, ami felülmúlja még a legvadabb elképzeléseinket is. 1272-ben – abban az évben, amikor IV. Lászlót uralkodóvá választották – az udvar éppen a Margitszigeten mulatott, ahol Kőszegi Nagy Henrik összevitatkozott Béla macsói herceggel. Henrik ugyanis árulással vádolta Bélát, majd a vita hevében kardot rántott és meggyilkolta a herceget. A brutális támadás állítólag odáig fajult, hogy a herceget darabokban kellett összeszedni, akit később egy kolostorban temettek el.

20. század eleji képeslap a Margitsziget lóvasútjáról.
A 20. század elején lóvasút is járt a Margitszigeten, ahová művészek is jártak ihletért. 
A Margitsziget legismertebb legendája

A hely bővelkedik legendákban és mitikus mesékben, melyek közül az egyik legismertebb főszereplője Szent Margit. A mitológiai történet szerint IV. Bélának a Mongolok elől kellett menekülnie, amikor megfogadta Szűz Máriának, ha családja életben marad, akkor lánya életét az Úr szolgálatába ajánlja. A család végül átvészelte az ostromot, a király pedig ígéretéhez hűen a szigeten lévő apátságban neveltette lányát.

A Sárkánykút legendája

A történet szerint a szigeten található kútban egy sárkány élt, aki végzett az ott élő szerzetesekkel, amíg egy hősies szerzetes ki nem állt ellene és meg nem ölte. A szigetet emellett számos más mitikus lényhez kötötték már, a mesékben előkerültek például a sellők és a tündérek is.

Emberek ülnek a Margitsziget zenélő szökőkútjánál.
Ma már a legtöbben nem gondolják úgy, hogy a kútban mítikus lények élnek, de a zenélő fényekben pompázó aszökőkút kétségtelenül varázslatos. 
A világháborúk idején

Az I. világháború idején a sziget katonai kórházként szolgált, ahol ellátták a sérülteket. A II. világháborúban is fontos célt szolgált, ugyanis először fontos légvédelmi szerephez jutott, majd a német csapatok utánpótlásának főhadiszállásává vált.

Természeti katasztrófák áldozata

A szigetet az idők során rengeteg természeti katasztrófa sújtotta, többek között árvizek és tűzvészek. Az említett szerencsétlenségek, illetve a területfejlesztések révén azonban a Margitsziget ma már távol áll régi énjétől. A korábbi csendes menedék egy élettel teli hellyé változott, ahova rengetegen látogatnak el nap mint nap.

A Margitsziget tehát szorosan összefonódik Budapest és Magyarország kulturális örökségével, a helyhez fűződő legendák pedig tovább élnek, nemcsak a múlt emlékét őrizve, hanem új fejezetekkel bővítve azt.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
