Hátborzongató részletek: a Margitsziget legsötétebb titka, amitől a hátadon is feláll a szőr

Budapest egész évben vonzza a magyarokat és külföldieket egyaránt, ami amellett, hogy lenyűgöző történelmi emlékeknek ad otthont, számos rémisztő történet tudója. A főváros ugyanis az évszázadok alatt számos tragédiát megélt, így nem meglepő, hogy a Margitszigethez is köthetőek városi legendák és valós, vérfagyasztó események.
A Margitsziget az évszázadok során olyan fontos pillanatok helyszínéül szolgált, amelyek nemcsak Budapestre hatottak, hanem az egész ország történetére. A Budapest szívében található területnek mindig különleges szerep jutott, éppen ezért szolgál számos történet alapjaként is, de lássuk a legérdekesebbeket.
Nem sok véres történet kötődik a Margitszigethez, azonban van egy, ami felülmúlja még a legvadabb elképzeléseinket is. 1272-ben – abban az évben, amikor IV. Lászlót uralkodóvá választották – az udvar éppen a Margitszigeten mulatott, ahol Kőszegi Nagy Henrik összevitatkozott Béla macsói herceggel. Henrik ugyanis árulással vádolta Bélát, majd a vita hevében kardot rántott és meggyilkolta a herceget. A brutális támadás állítólag odáig fajult, hogy a herceget darabokban kellett összeszedni, akit később egy kolostorban temettek el.
A hely bővelkedik legendákban és mitikus mesékben, melyek közül az egyik legismertebb főszereplője Szent Margit. A mitológiai történet szerint IV. Bélának a Mongolok elől kellett menekülnie, amikor megfogadta Szűz Máriának, ha családja életben marad, akkor lánya életét az Úr szolgálatába ajánlja. A család végül átvészelte az ostromot, a király pedig ígéretéhez hűen a szigeten lévő apátságban neveltette lányát.
A történet szerint a szigeten található kútban egy sárkány élt, aki végzett az ott élő szerzetesekkel, amíg egy hősies szerzetes ki nem állt ellene és meg nem ölte. A szigetet emellett számos más mitikus lényhez kötötték már, a mesékben előkerültek például a sellők és a tündérek is.
Az I. világháború idején a sziget katonai kórházként szolgált, ahol ellátták a sérülteket. A II. világháborúban is fontos célt szolgált, ugyanis először fontos légvédelmi szerephez jutott, majd a német csapatok utánpótlásának főhadiszállásává vált.
A szigetet az idők során rengeteg természeti katasztrófa sújtotta, többek között árvizek és tűzvészek. Az említett szerencsétlenségek, illetve a területfejlesztések révén azonban a Margitsziget ma már távol áll régi énjétől. A korábbi csendes menedék egy élettel teli hellyé változott, ahova rengetegen látogatnak el nap mint nap.
A Margitsziget tehát szorosan összefonódik Budapest és Magyarország kulturális örökségével, a helyhez fűződő legendák pedig tovább élnek, nemcsak a múlt emlékét őrizve, hanem új fejezetekkel bővítve azt.
