Felfoghatatlan csapás: kishúga és édesanyja után apját is elvesztette a két kamasz

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 09. 19:30
Pár hét leforgása alatt szinte a teljes családjukat elvesztették. A két fiatal anyja és húga autóbalesetben vesztette életét, majd nem sokkal később az apjuk is elhunyt. Most a rokonok igyekeznek támogatni őket.
Iszonyatos csapást szenvedett el az a fiatal testvérpár, akiknek édesanyja és kishúga egy tragikus balesetben hunyt el, pár héttel később pedig az édesapjuk is életét vesztette. A 20 éves Masonnak és a 18 éves Baileynek most a nagynénjük igyekszik támogatást szerezni, miután érvényes végrendelet hiányában a hatóságok lefoglalták az apjuk, Ted Papworth minden vagyonát, valamint a házát is.

Iszonyatos veszteség: szinte a teljes családját elvesztette a két fiatal

A tragikus események akkor vették kezdetüket, amikor a 43 éves Michelle Devine, és lánya, a hétéves Theia februárban a surrey-i Haslemere közelében lévő A3-as autópályán balesetet szenvedett, majd majd belehaltak a sérüléseikbe: mindez ráadásul nem sokkal azután történt, hogy Michelle nővére szívroham következtében elhunyt.

Alig pár héttel később újabb veszteség érte a családot. Ted és Michelle 22 évig voltak házasok, és bár egy ideje már nem éltek együtt, továbbra is szoros maradt a kapcsolatuk: a férfi Spanyolországban lakott, amikor tudomást szerzett a borzasztó tragédiáról, ami olyannyira lesújtotta őt, hogy a nővére, Olivia Knight odautazott hozzá Ausztráliából, hogy támogassa őt. 

Márciusban, nem sokkal lefekvés előtt, a testvérpár éppen a tévét nézte, amikor Ted hirtelen eszméletét vesztette, és elhunyt. A boncolás kimutatta, hogy a férfi tüdeje megtelt folyadékkal, Olivia elmondása szerint pedig Ted szíve darabokra tört, miután elvesztette a feleségét és a kislányát, ami nagyban hozzájárulhatott a halálához.

A történtek után az életben maradt testvérpár, Mason és Bailey nem csupán a gyásszal, valamint a temetési költségekkel, de a lehetséges otthontalansággal is kénytelen szembenézni, miután az apjuk spanyolországi házát is lefoglalták a hatóságok. A két fiatal jelenleg rokonoknál húzza meg magát, ez azonban csupán átmeneti megoldás. 

Túl fiatalok ahhoz, hogy ennyi mindennel megbirkózzanak. A nagyszüleik is maguk alatt vannak, miután épp most veszítették el két lányukat. A családot nagyon megviselte ez a sok tragédia

- mondta el Olivia, aki jelenleg egy GoFundMe-oldal segítségével igyekszik támogatni a két fiút – írja a Mirror.

 

