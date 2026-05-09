Nem fogod elhinni, ő fordított hátat először András hercegnek

András herceget a botrányai miatt megfosztották minden királyi címétől. Ám nem ez volt az egyetlen "pofon", amely érte a botrányok kiderülését követően. Szinte még alig láttak napvilágot a botrányai, amikor már egy királyi családtag azt mondta, ő köszöni szépen, de elhatárolódik az egykori hercegtől.

András hercegnek már elég hamar hátat fordított az egyik királyi családtag

Katalin hercegné volt az első királyi családban, aki határozottan elhatárolódott a kegyvesztett András hercegtől - állítja a királyi szakíró Christopher Andersen. A szakértő szerint Katalin következetesen kerülte András herceggel a kapcsolatot, mind a családi, mind pedig az ünnepi eseményeken.

„Ő volt az első, aki megszakította vele a kapcsolatot, aki hátat fordított neki” – fogalmazott a szerző, akinek legújabb könyve a leendő királynéről szól.

A beszámolók szerint, Katalin hercegné a Westminster-apátságban megrendezett karácsonyi koncertjére sem engedte be András herceget.

Közvetítőkön keresztül próbált bejutni egy mellékbejáraton, de egyértelmű választ kapott: »Nem, nem szeretnénk, hogy az arca a kamerák elé kerüljön«

– idézte fel Andersen.

Katalin hercegné döntése mögött két fontos ok állhatott: a jövőre koncentrált, és nem szerette volna, hogy a monarchiát botrányok árnyékolják be, valamint férje, Vilmos herceg és idősebbik fia, György herceg révén közvetlenül érintett a királyi család jövőjében.

„Ő egy jövendőbeli uralkodó felesége és egy másik jövendőbeli uralkodó édesanyja”

A botrányok miatt mindent elvesztett a herceg

András herceg ma már az Andrew Mountbatter-Windsor nevet viseli, a Jeffrey Epsteinhez kötődő kapcsolatai miatt vesztette el a tekintélyt, s vele együtt a királyi címeit is. Bátya, a jelenlegi uralkodó III. Károly király 2025 októberében hozta meg a döntését arról, hogy megfosztja öccsét a címeitől, ugyanis nem nézte jó szemmel András egykori szexuális kapcsolatát Virginia Giuffre-el, aki Epstein egyik áldozata volt. A király akkori közleményében így fogalmazott: „Felségeik együttérzése továbbra is az áldozatokkal és a túlélőkkel van mindenfajta visszaélés esetében.” A döntést Vilmos herceg és Katalin is támogatta.