Betörtek a házába, késsel fenyegették a Premier League sztárját

Jan Bednarek, a Premier League sztárja, a Southampton egykori játékosa és családja rémisztő rablás áldozatává vált portugáliai otthonukban. A jelentések szerint egy késsel felfegyverzett betörő megfenyegette a lengyel válogatott játékost, majd 130 000 font (kb. 53 millió forint) értékű ékszerrel menekült el.
A portugál sajtó szerint a bűncselekmény péntek este 21:30 körül történt, amikor a középhátvéd meglepetésszerűen rajtakapta a betörőt, miközben feleségével, Juliával és lányával egy étteremből tért haza. A 30 éves futballista és szerettei nem sérültek meg.
Először a portugál rendőrséget riasztották, de azóta átadták a portói családi házban történt eset kivizsgálását a Policia Judiciaria-nak.
Bednarek, aki jelenleg az éppen 31. bajnoki címét megnyerő FC Porto játékosa, egyelőre nem tett közzé semmilyen nyilatkozatot a közösségi médiában.
Julia, aki egyéves eljegyzés után 2022 júniusában ment hozzá a futballistához, a rablás előtt néhány órával közzétett egy videót, amelyen a pár egy kortárs művészeti galériában látható. A tegnap esti drámai eseményekről ő sem nyilatkozott még.
Bednarek 2017 júliusában ötéves szerződéssel, 5 millió fontért igazolt a Southamptonhoz, és még abban az évben, augusztusban debütált a Wolves ellen az EFL Kupában. 2022 szeptemberében az Aston Villához került kölcsönbe, majd 2023 januárjában, a vártnál korábban visszahívták a Southamptonhoz, miután mindössze három Premier League-meccsen lépett pályára.
A kölcsönadó klubnál töltött ideje alatt nyíltan beszélt mentális egészségügyi problémáiról. A transzferidőszak utolsó napján történt átigazolását követően a Villa játékosaként elhangzott első szavai felháborodást váltottak ki a Saints szurkolói körében, miután kijelentette, hogy „boldog és izgatott” amiatt, hogy egy „nagyobb klubhoz” igazol. Tavaly júliusban, nyolc szezont követően csatlakozott a Portóhoz. Nemzetközi szinten a 2018-as és 2022-es világbajnokságon, valamint két Európa-bajnokságon is pályára lépett.
