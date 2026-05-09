Betörtek a házába, késsel fenyegették a Premier League sztárját

Jan Bednarek, a Premier League sztárja, a Southampton egykori játékosa és családja rémisztő rablás áldozatává vált portugáliai otthonukban. A jelentések szerint egy késsel felfegyverzett betörő megfenyegette a lengyel válogatott játékost, majd 130 000 font (kb. 53 millió forint) értékű ékszerrel menekült el.

Fotó: Pedro Correia

A portugál sajtó szerint a bűncselekmény péntek este 21:30 körül történt, amikor a középhátvéd meglepetésszerűen rajtakapta a betörőt, miközben feleségével, Juliával és lányával egy étteremből tért haza. A 30 éves futballista és szerettei nem sérültek meg.

Először a portugál rendőrséget riasztották, de azóta átadták a portói családi házban történt eset kivizsgálását a Policia Judiciaria-nak.

Bednarek, aki jelenleg az éppen 31. bajnoki címét megnyerő FC Porto játékosa, egyelőre nem tett közzé semmilyen nyilatkozatot a közösségi médiában.

Julia, aki egyéves eljegyzés után 2022 júniusában ment hozzá a futballistához, a rablás előtt néhány órával közzétett egy videót, amelyen a pár egy kortárs művészeti galériában látható. A tegnap esti drámai eseményekről ő sem nyilatkozott még.