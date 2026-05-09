„Mindenki életét megváltoztatta” – egy háromgyermekes édesanya mindkét lábát le kellett vágni

Drámai eset rázta meg egy nevadai család életét: egy háromgyermekes édesanya mindkét lábát elveszítette, miután elütötte egy vonat Arizonában.

A 40 éves Sonja Celius két hete került kórházba a súlyos baleset után. A nő éppen Arizonában tartózkodott, amikor a Phoenix városában történt tragikus incidens során egy vonat elgázolta. Legidősebb lánya, Kayla Hicklen elmondása szerint a család teljesen összeomlott a történtek után. A fiatal nő úgy fogalmazott: amikor értesítették őket a balesetről, az volt életük egyik legtraumatikusabb pillanata.

Mindenki életét megváltoztatta. Napokig sírtunk mindannyian

– mondta Kayla egy helyi televíziónak adott interjúban.

A baleset április 25-én történt. A rendőrség közlése szerint a helyszínre reggel 9 óra után érkeztek ki, ahol egy súlyosan sérült nőt találtak. A mentők életveszélyes állapotban szállították kórházba. A sérülések olyan súlyosak voltak, hogy az orvosok végül mindkét alsó végtagját amputálni kényszerültek. A hatóságok egyelőre nem közölték, pontosan hogyan történt a baleset. A nyomozás jelenleg is folyamatban van. Kayla szerint édesanyja túlélése önmagában csodának számít.

Igazi csoda, hogy életben maradt egy ilyen baleset után, de borzasztó belegondolni, hogy az édesanyám soha többé nem fog járni

– mondta.

A család időközben adománygyűjtést indított, hogy fedezni tudják az utazási költségeket, Sonja ápolását, valamint segítséget nyújtsanak a nő legkisebb, mindössze 16 éves fiának. Kayla és két testvére jelenleg más államokban élnek, miközben édesanyjuk továbbra is egy arizonai kórházban tölti a felépülését, értesült a People.