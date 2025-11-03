Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
12°C Székesfehérvár

Győző névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Soha nem hallott történet a budapesti Szabadság-szoborról: ezt mondja a keresztről a modell lánya

citadella
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 03. 15:00
szoborSzabadság-szobor
Ő volt a nő, aki a szabadság jelképévé vált. A budapesti Szabadság-szobor modelljének lánya mesél arról, ki is volt valójában az édesanyja.
Lukács-Sánta Andrea
A szerző cikkei

A Citadella 2014-ben került állami tulajdonba, leromlott, lepusztult, borzalmas, életveszélyes állapotban volt akkor. 2020 őszén indultak meg a feltárási munkák, kelta, római és török kori leletek is előkerültek, de második világháborús lövedékeket és bombamaradványokat is találtak a kezdeti munkálatok során. A munkálatok nagyon jól haladnak, 2026. március 15-én már teljes körűen megnyithat a komplexum kiállítással, külső terekkel együtt, vagyis végre közelről látható lesz majd a Szabadság-szobor is. Kisfaludi Strobl Zsigmond szobrász és Gaál Erzsébet modell történetét a „Szabadság-szobor lánya” meséli el.

Szabadság-szobor, Jansenné, Thuránszky Éva a "szobor lánya" a Balaton partján
Jansonné Thuránszky Éva, a "szobor lánya" a Balaton partján Fotó: családi album

A Szabadság-szobor és a modell története

Erzsébet még csak tízéves volt, amikor a szülei beíratták a bécsi francia kisasszonyok zárdájába. Az apácák örömmel fogadták a kislányt, kiderült, hogy a gyógyításra hivatott, okos és németül folyékonyan beszélő lány előtt komoly jövő áll, az apácák a zárda élén képzelték el a jövőjét. Erzsébet azonban családot, gyereket akart, és a gyógyításnak élni a saját hazájában.

Édesanyám annyira szép volt! Nem csodálnám, ha a művész beleszeretett volna, de erről anyám sosem beszélt. 180 cm magas, ártatlan tekintetű fiatal lányként Bécsből hazatérve, hivatalos ügyeket intézett Budapesten azon a napon, amikor Kisfaludi Strobl meglátta őt. Anyámnak egészségügyi végzettsége volt, és csak ezért jött a fővárosba, hogy honosítsa a kinti okleveleit, aztán utazott volna a kis őrségi faluba, ahonnan származott. De közbeszólt a sors.

- emlékszik vissza édesanyja szavaira Jansonné Turánszky Éva, a „szobor lánya”

A Szabadság-szobor és Gaál Erzsébet Fotó: Thumbnail

Anyám először szatírnak hitte, meg is ijedt, amikor Kisfaludi, aki odament hozzá a Thököly úti villamosmegállóban. A szobrásztól kapott névjegykártyát megmutatta a barátnőjének, aki tisztában volt vele, hogy ki az a férfi, aki megszólította a barátnőjét. Rá is beszélte, hogy vállalja el a munkát, mert Kisfaludi már akkor is sztár volt. A városi legenda szerint nemcsak a múzsát, hanem valami sokkal többet is meglátott Kisfaludi Strobl Zsigmond abban a fiatal nőben, aki később Budapest egyik legismertebb jelképének modelljévé vált.

- tette hozzá Éva.

Kisfaludi Strobl Zsigmond és Gaál Erzsébet a szobor modelljével Fotó: Kotnyek Antal/Fortepan

Erzsébet hetekig állt modellt a szobrásznak, pénzt nem kapott érte, társadalmi munkában dolgozott a hideg műteremben, vékony ruhában.

Anyám egyet kért keresztapámtól. Segítsen neki munkát találni, mert neki nem volt ismeretsége itthon. Kisfaludi olyan híres művész volt, hogy egy szavára összeállítottak neki egy listát azokról a kórházakról, amelyekből anyám választhatott. Sopron mellett döntött, ott élt negyven évig és ott is temettem el őt.

 

Jansonné Thuránszky Éva édesanyja sírjánál, Sopronban Fotó: családi album

Nemrég kereszt került a szobor talapzatára, amikor megtudtam, egyáltalán nem éreztem idegennek, hiszen anyám mélyen vallásos volt, az életének egy részét apácák közt élte, és talán egy másik életben apáca lett volna belőle. De az biztos, ha felnézek a szoborra, anyámat látom, sírhatnékom van, és nagyon büszke vagyok rá és a családom múltjára.

Éva élete is a művészetről szól, Keszthelyen él, kisnyugdíjasként. Festményei főleg Tenerifét ábrázolják, ahol hosszasan élt svéd férjével. Házában kis galéria látható a képekből, amelyeket élete során festett, azokat árulja, hogy alacsony nyugdíját kiegészítse, és portrékat rajzol a tóparton, amíg jó az idő. Most ő örökíti meg a modelleket, így emlékeznek majd Évára, úgy ahogy édesanyjára, a Szabadság-szobor modelljére.

Éva így reklámozza a portréit Keszthelyen Fotó: családi album

A Szabadság-szobrot végül 1947. április 4-én avatták fel a Gellért-hegyen, Erzsébet is ott volt a szoboravatáson.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu