Soha nem hallott történet a budapesti Szabadság-szoborról: ezt mondja a keresztről a modell lánya

A Citadella 2014-ben került állami tulajdonba, leromlott, lepusztult, borzalmas, életveszélyes állapotban volt akkor. 2020 őszén indultak meg a feltárási munkák, kelta, római és török kori leletek is előkerültek, de második világháborús lövedékeket és bombamaradványokat is találtak a kezdeti munkálatok során. A munkálatok nagyon jól haladnak, 2026. március 15-én már teljes körűen megnyithat a komplexum kiállítással, külső terekkel együtt, vagyis végre közelről látható lesz majd a Szabadság-szobor is. Kisfaludi Strobl Zsigmond szobrász és Gaál Erzsébet modell történetét a „Szabadság-szobor lánya” meséli el.

Jansonné Thuránszky Éva, a "szobor lánya" a Balaton partján Fotó: családi album

A Szabadság-szobor és a modell története

Erzsébet még csak tízéves volt, amikor a szülei beíratták a bécsi francia kisasszonyok zárdájába. Az apácák örömmel fogadták a kislányt, kiderült, hogy a gyógyításra hivatott, okos és németül folyékonyan beszélő lány előtt komoly jövő áll, az apácák a zárda élén képzelték el a jövőjét. Erzsébet azonban családot, gyereket akart, és a gyógyításnak élni a saját hazájában.

Édesanyám annyira szép volt! Nem csodálnám, ha a művész beleszeretett volna, de erről anyám sosem beszélt. 180 cm magas, ártatlan tekintetű fiatal lányként Bécsből hazatérve, hivatalos ügyeket intézett Budapesten azon a napon, amikor Kisfaludi Strobl meglátta őt. Anyámnak egészségügyi végzettsége volt, és csak ezért jött a fővárosba, hogy honosítsa a kinti okleveleit, aztán utazott volna a kis őrségi faluba, ahonnan származott. De közbeszólt a sors.

- emlékszik vissza édesanyja szavaira Jansonné Turánszky Éva, a „szobor lánya”

A Szabadság-szobor és Gaál Erzsébet Fotó: Thumbnail

Anyám először szatírnak hitte, meg is ijedt, amikor Kisfaludi, aki odament hozzá a Thököly úti villamosmegállóban. A szobrásztól kapott névjegykártyát megmutatta a barátnőjének, aki tisztában volt vele, hogy ki az a férfi, aki megszólította a barátnőjét. Rá is beszélte, hogy vállalja el a munkát, mert Kisfaludi már akkor is sztár volt. A városi legenda szerint nemcsak a múzsát, hanem valami sokkal többet is meglátott Kisfaludi Strobl Zsigmond abban a fiatal nőben, aki később Budapest egyik legismertebb jelképének modelljévé vált.

- tette hozzá Éva.