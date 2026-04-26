Láncfűrésszel vágta le a saját fejét a Darwin-díj koronázatlan királya

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 26. 21:15
Néha a férfiak annyira görcsösen akarnak macsónak tűnni, hogy a végén díjat is kapnak érte. Krystof Azninski olyannyira fel akart vágni a barátai előtt, hogy Darwin-díjjal jutalmazták erőfeszítéseit. De ezt már nem élhette meg.
Pópity Balázs
Vannak férfiak, akik bármire képesek, hogy bebizonyítsák, ők a legények a gáton. Olyannyira, hogy néha bele is halnak. Így járt az alábbi, Darwin-díjat kapott férfi is. Krystof Azninski esete tökéletes példa arra, amikor a tesztoszteron és a vodka kéz a kézben ugrik le egy szakadékba.

Charles Darwin, az evolúció és a természetes kiválasztódás tudományos elméletének megalkotója, akiről a Darwin-díjat elnevezték
  • Egy ártatlan répa-párbaj fajult el a lengyel éjszakában.
  • A Darwin-díj legbizarrabb győztese egy gazda lett.
  • A barátok szerint igazi férfiként távozott az élők sorából.

Sok férfi rendkívüli erőfeszítéseket képes azért tenni, hogy bebizonyítsa a környezetének, mekkora macsó. 1996-ban egy Pierre Pumpille nevű francia férfi hét métert tolt előre egy befékezett autót a fejével. „A nők istennek néztek” – magyarázta a kórházi ágyából. De bármilyen isteninek is tartja magát Pumpille, piskóta ahhoz képes, amit a lengyel gazda, Krystof Azninski csinált. Emberünk ugyanis 1995-ben komoly eséllyel pályázott Európa legmacsóbb embere címre azáltal, hogy levágta a saját fejét.

A Darwin-díj nyertesei nem tudják átvenni az elismerést

A Darwin-díjat 1993-óta minden évben azoknak adományozzák, akik olyan hihetetlenül ostoba módon mondtak búcsút az élettől, hogy az utolsó tettükkel pozitívan járulnak hozzá az emberiség génkészletéhez. A díjazottak között rendkívül változatos és bizarrabbnál bizarrabb halálozások szerepelnek, ám Krystof Azninski minden bizonnyal ennek a műfajnak a koronázatlan királya lett a láncfűrészes mutatványával.

Egy sima szombat estének indult

Bohumil Hrabal óta tudjuk, hogy közép-európa egy rendkívül furcsa hely, és ezt az alábbi történet is bizonyítja. 1995-ben Krystof Azninski éppen a 30. születésnapját ünnepelte a barátaival. Sokat ittak, beszélgetek, még többet ittak, aztán amikor már csatak részegek voltak, valaki felvetette, hogy vetkőzzenek le meztelenre. Ezután egyre nagyobb hülyeségeket találtak ki unaloműzésre: egy ponton fagyott tarlórépával kezdték fejbe verni egymást, de aztán az egyik férfinek jobb ötlete támadt: fogott egy láncfűrészt, és levágta a saját lábfejét.

A barátai szemében férfiként halt meg

Azninski szemei előtt valószínűleg a dicsőség glóriája lebegett. Mindenképp le akarta pipálni a barátját, így hát megragadta a zúgó szerszámot. „Ezt nézzétek!” – kiáltotta el magát, majd a saját feje felé lendítette a láncfűrészt.

Vicces, mert amikor fiatal volt, felvette a húga bugyiját. De férfiként halt meg.”

– emlékezett vissza az egyik gyászoló barátja. A Darwin-díj bizottsága hálás volt neki, hiszen Krystof ezzel a mozdulattal visszavonhatatlanul tett azért, hogy a jövő generációi egy fokkal megfontoltabbak legyenek.

