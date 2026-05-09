A lángok mindent elvettek, de az emberség visszaadta a reményt: új otthonba költözhet a karcagi édesanya és három gyermeke

Hatalmas összefogás történt a karcagi családért, akiknek április elején, az éjszaka közepén égett le a házuk. A három gyermekét egyedül nevelő Kanalas Anett a saját testi épségét kockáztatta, hogy megmentse az otthonukat a lángoktól, de nem sikerült. A tüzet valószínűleg gyújtogatás okozhatta, a karcagi ház lakhatatlanná vált. A család rokonoknál húzta meg magát, miközben gyűjtést indítottak, hogy új házba költözhessenek.
A 14 éves Krisztián, a 13 éves Szebasztián és a 11 éves Anett pizsamában menekültek ki az utcára az égő házból. A gyerekeket nagyon megviselték a történtek, hiszen egyik pillanatról a másikra veszítették el mindazt, amit otthonnak hívtak. Az elmúlt hetekben rokonoknál húzták meg magukat, miközben segítséget kértek, hogy újrakezdhessék az életüket. A tragédia híre azonban rengeteg ember szívét megérintette. Ismerősök, idegenek fogtak össze a családért, a gyűjtéshez pedig a Bors korábbi cikke is hozzájárult. A támogatásoknak köszönhetően mostanra összegyűlt annyi pénz, hogy Anették hamarosan új otthonba költözhetnek.
Hálát adok az Istennek, nehezen ment, de sikerült. Nagyon köszönöm mindenkinek, aki segített. Már most erősebb vagyok
– mondta meghatódva az édesanya. A család akár egy héten belül beköltözhet az új házba, ami számukra nemcsak egy új kezdetet, hanem biztonságot és reményt is jelent. Megvásárolnak egy körülbelül 1 millió forint értékű kis házat.
Ötszázezret tudtunk összegyűjteni, a többit pedig megengedték, hogy részletben kifizessük
- árulta el a Borsnak Anett, akinek most már minden vágya, hogy nyugodt és biztonságos körülmények között egészségben nevelhesse fel gyermekeit.
