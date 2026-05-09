Gulyás Gergely: A Tisza Párt kampányban tett választási ígéreteinek betartását számon kérjük

"A Fidesz–KDNP-frakció az ország sikerében érdekelt, ezért normális ellenzékként fogunk viselkedni, ami újszerű és szokatlan lesz a magyar közéletben. Minden jó kormányjavaslatot támogatunk, viszont a Tisza Párt kampányban tett választási ígéreteinek betartását számon kérjük. Kiemelt fontosságúnak tartjuk, hogy az elért eredményeket a kormány ígérete szerint őrizze meg: a családtámogatást, az otthonteremtést, az alacsony adókat, a közbiztonságot, a határvédelmet, a rezsivédelmet, a nyugdíjak értékállóságát és a 14. havi nyugdíj bevezetését. Az új országgyűlés valamennyi képviselőjének jó munkát kívánunk!" - üzente Facebook-oldalán Gulyás Gergely annak kapcsán, hogy ma, május 9-én alakul meg az új kormány, illetve teszek alkut az új országgyűlési képviselők.
