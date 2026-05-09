Előkerült egy videó Schumacher és magyar szerelmének esküvőjéről

Soha nem látott felvételek kerültek elő Keszthelyi Vivien és David Schumcher salzburgi esküvőjéről. Mint arról korábban a Bors már beszámolt, a hétszeres F1-es világbajnok Michael Schumacher unokaöccse tavaly novemberben kérte meg a magyar autóversenyző lány kezét, idén februárban pedig kimondták egymásnak a boldogító igent.

Keszthelyi Vivien és David Schumacher betekintést engedett az esküvőjükbe

Keszthelyi Vivien és David Schumacher még 2018-ban ismerkedtek meg, a tavalyi lánykérésre pedig a Maldív-szigeteken került sor.

Az egy dolog, hogy a Maldív-szigeteken voltunk, ami mindig is álmom volt. Kaptam másnap egy üzenetet a hoteltől, hogy valamit előkészítettek és egy csodás helyszín vár rám. Mondta David, hogy szépen öltözzek fel, ő is fehérbe öltözött. Odaértünk, annyit mondott egy illető, hogy étterembe megyünk, de másik úton kell odamenni, mert valami történt. Kiszálltunk a kocsiból, és akkor láttam meg, hogy mire készült David. Abban a pillanatban elkezdtem sírni

– mondta az eljegyzésről a magyar túraautó versenyző, aki most az esküvőjükbe is betekintést engedett több mint 80 ezer Instagram-követőjének.

A kamera már az előkészületek alatt is forgott, majd rögzítette azt a pillanatot, amikor David először pillantotta meg Vivient a menyasszonyi ruhában. A videón jól látható, ahogy a szertartás alatt többen örömkönnyeket hullajtottak. Sőt, a rajongók most az első hitvesi csóknak is szemtanúi lehettek. Majd a lagziról, a tortavágásról és a hajnalig tartó buliból szintén mutattak pár képkockát a fiatal szerelmesek.

Keszthelyi Vivien és David Schumacher esküvője videón: