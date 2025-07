Csak úgy potyognak: 22 gyermeke van az angol nőnek: Megmutatjuk népes családját

Sue Radford 14 évesen szülte meg első gyermekét, ami egy csodálatosan termékeny élet első magva volt, ugyanis élete még csak akkor kezdődött. Férjével Noellel egy árvaházban nőttek fel és barátságukból egyhamar szerelem lett, mely 30 év és 22 gyermek után is töretlen. Mindig is nagy család volt az álmuk.

30 év alatt 22 gyermeke lett a házaspárnak, mindig is nagy család volt a vágyuk. Fotó: Forrás: freepik.hu

Az első gyermekük születése után tudták, hogy más családra vágynak, mint amit az élet nekik szánt, vagy amit eddig kaptak. Igazi nagy családra, melyhez már egészen fiatalon nekikezdtek és hősiesen véghez is vittek az évtizedek alatt.

Mikor Sue 18 éves lett hivatalosan is egybekeltek, majd Anglia legnagyobb családjává váltak.

Eredetileg mindössze három gyermeket szerettek volna, de teljesen magával ragadta őket a nagy család varázsa és 30 év után született 12 lány- és 10 fiúgyermekük. Chris a legidősebb gyermekük már 30 éves, míg második legidősebb gyermekük Sophie, háromgyermekes édesanya lett.

A család egy tíz hálószobás viktoriánus házban él. Habár házuk hatalmas, a nagy család számára ez is szűkösnek tűnhet. Saját Youtube csatornájuk is van, így futkorászásuk, főzőcskézésük és a mindennapi életük felvételre van véve. A Radford családnak saját péksége is van, amely fedezi mindennapi betevőjüket.

Sue csodálatosan lavíroz a család és a munkahely között, amellett, hogy kitűnő családanya, háziasszony és üzletasszony.

Bővül még a család?

Bár hatalmas családdal rendelkezik, sőt a harminc év alatt unokákkal is bővült a család, a 22 gyermekes édsanya nem zárja ki annak lehetőségét, hogy ő maga is világra hozzon egy újabb gyermeket.

Nem tervezünk többet, de ki tudja, mit hoz a jövő

- idézi szavait a Life.hu.

Mindenesetre nem is lehetne alkalmasabb család, ahova egy új jövevény bekerülhet, ahol a szeretet és egység egy hatalmas családot tart össze.