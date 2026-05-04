Szörnyek és sötét rituálék: 5 hátborzongató tény, ami után más szemmel nézel a Loch Ness-i tóra

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 04. 19:15
Nessie a világ legjobb PR-osa, de a tó nem csak miatta érdekes. Íme 5 tény, ami miatt Loch Ness még figyelemre méltóbb, mint a benne élő mitikus szörny.
Pópity Balázs
Miközben a turisták a vízfelszínt fürkészik egy csónakban ülve, hogy hátha megpillanthatják Nessie-t, alattuk több víz kavarog, mint egész Angliában és Walesben összesen. De ne szaladjunk ennyire előre, nézzük, miért is annyira érdekes a Loch Ness-i szörny lelőheje.

  • Több víz van benne, mint Anglia és Wales összes tavában együttvéve.
  • A tó vize sosem fagy be, egész évben stabil 5 fokos marad.
  • A tó egy hatalmas törésvonalon fekszik, ami még az űrből is látható.
  • Az első szörnyészlelést már 565-ben feljegyezték.

A Loch Ness nem csupán egy tó, hanem Skócia sötét szíve, ahol a természet és a misztikum találkozik. A 31 ezer skót tó közül ez az, amelyik a legtöbb titkot őrzi. Íme 5 ezek közül.

1. 1500 éves a Loch Ness legendája

A Loch Ness-i szörny már régóta jelen van a helyiek életében. Az első feljegyzés 565-ből származik, amikor Szent Kolumba állítólag megmentette egyik szolgáját a vízi fenevadtól, ami épp vacsorázni készült belőle.

2. A Loch Ness feneketlen

Bár nem ez Skócia legmélyebb tava, a Loch Nessnek van mégis az Egyesült Királyságban a legnagyobb víztömege. Különlegessége, hogy a környező hegyekből lemosódó tőzeg éjfeketére színezi a vizet, így aki bele merészkedik, annak fogalma sem lesz, mi úszkál a mélyben, mert nem fogja látni.

3. Sosem fagy be

Még ha környező tájat be is lepi a hó, a Loch Ness vize tartja az 5 fokos hőmérsékletét. Ha pedig valaki megfáradna a szörnyvadászatban, a közeli Fort Augustus falu felett megbújó Morag’s Lodgeban lelhet menedéket a hideg elől, ahol házias ételekkel, helyi italokkal és legendás pub kvízekkel várják a mítoszvadászokat.

4. A törésvonal, ami az űrből is látszik

Geológiailag sem piskóta a helyszín, ugyanis a tó a Great Glen Fault, azaz a Nagy-völgy törésvonal mentén alakult ki. Ez a gigantikus hasadék 390-430 millió évvel ezelőtt jött létre. A Loch Ness egyike annak a négy tónak, amelyek a gleccserek által kivájt völgyben nyugszik. A látvány annyira monumentális, hogy még az űrhajósok is könnyen kiszúrják odafentről.

5. Rocksztárok és hátborzongató rituálék

A déli parton fekvő Boleskine House története hallatán még a legbátrabbak hátán is a hideg futkos. A ház egykor Aleister Crowley-é, a hírhedt sátánista-okkultista otthona volt, akit a sajtó csak a „világ leggonoszabb embereként” emlegetett a falak között zajló sötét rituálék miatt. Nem csoda, hogy Jimmy Page, a Led Zeppelin legendás gitárosa – aki maga is rajongott a misztikumért – lecsapott az ingatlanra a hetvenes években. A házat azóta titokzatos tűzesetek elpusztították, de a környék aurája továbbra is mágnesként vonzza a sötét sztorik kedvelőit.

Az alábbi videóból még többet megtudhatsz a Nessie és más tavi szörnyek legendáiról:

 

