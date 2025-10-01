Kamera buktatta le: ismét feltűnt a titokzatos Loch Ness-i szörny

Tovább fokozódik a Loch Ness rejtélye: ismét feltűnhetett a tó titokzatos szörnye.

A misztikus Loch Ness

Forrás: Travelo

A Loch Ness szörnye valóban létezik?

Eoin O'Faodhagain meglepődve észlelt egy nagyjából öt méter hosszú lényt, miközben webkameráján keresztül kémlelte a vizet.

Egy nagy, barna-fekete színű lényt láttam, ahogy éppen áttörte a víz felszínét, furcsa, körkörös mozgást keltve

– idézi szavait a Daily Star.

A férfi teljesen tanácstalan volt, nem értette, mi az a látvány, ami a szeme láttára bontakozik ki előtte. Állítása szerint ilyen mozgást még eddig nem látott. „Nagyon furcsa és egyben lenyűgöző volt.”

Eoin felvételén egy rejtélyes lény látható a tóban, nem messze a parttól. Eoin O'Faodhagain veterán Loch Ness-i szörny vadász, aki szerint másfél méter széles és akár 5 méter hosszú is lehetett az általa látott lény.

Szerintem a Nessie család egyik tagja lehet.

A videót szeptember 23-án rögzítették a Clansman Hotelben található Visit Inverness Loch Ness által fenntartott webkamerával. A 61 éves veteránt az észlelés emlékeztette egy 1992-es esetre, amikor egy felvételen egy körkörösen mozgó tárgy látszódott. 1992-ben azonban hullámzott a víz, most ellenben teljesen nyugodtnak látszott.