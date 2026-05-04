Szinetár Dóra lánya nehezen fogadta el Makranczi Zalánt: „Volt egy fél év, amit senkinek nem kívánok”

Szinetár Dóra Bereczki Zoltán után Makranczi Zalán színész mellett találta meg a boldogságot, akivel 2015-ben mondták ki a boldogító igent. A háromgyermekes édesanya és férje azonban az elmúlt 11 évben tudatosan óvták a magánéletüket. Most azonban a Viasat3 A felszín alatt című új műsorának vendégei voltak, ahol Bibók Bea pszichológus segítségével tárták fel kapcsolatuk mélyebb rétegeit, aminek kapcsán a sztárpár meglepő őszinteséggel vallott családjuk összecsiszolódásáról.

Szinetár Dóra és Makranczi Zalán az elmúlt években természetesen nemcsak szépet és jót éltek meg, hanem elmondásuk szerint mindig, mindennel együtt küzdöttek meg, hiszen már kezdetben is mozaikcsaládként működtek.

Természetesen nem az volt, hogy hello, sziasztok, megjött új apuci, mert az ember ilyenkor nem így kezd. Próbáltam tisztázni, hogy nem, én nem vagyok új apuci, de most itt vagyok, segítek mindenben, viszont, amikor gyereknevelésről volt szó ott a legelején, akkor én azt mondtam Dórinak, hogy szerintem ezt nem nekem kell megoldani

– kezdte a 14 évvel ezelőtti összeköltözésük kapcsán a színész.

„És voltak olyan ügyek, amikor egyszer csak azt mondta Dóri egy idő után, hogy erről a témáról most inkább én beszéljek már mondjuk Marcival. De én soha nem akartam azt mutatni feléjük, hogy én vagyok az új apukájuk, hanem próbáltam ezt tiszteletben tartani, hogy nekik van édesapjuk, különösen azért, mert nekem is van egy kisfiam, akinek szeretnék az apukája lenni” – vallotta be Makranczi Zalán, Szinetár Dóra gyerekeivel való kapcsolatáról.

Szinetár Dóra kislánya ki akarta csinálni Makranczi Zalánt

Persze ez a változás közel sem ment olyan simán, mint ahogyan az a színész elmondása alapján tűnik. Szinetár Dóra és Bereczki Zoltán lánya ugyanis nem fogadta kitörő örömmel édesanyja új szerelmét.

A lányom négy és fél éves volt, amikor mi összekerültünk, és volt egy fél év, amit senkinek nem kívánok. Zorka ki akarta nyírni. Az a klasszikus szituáció, ahogy egy hollywoodi vígjátékban egy kislány ki karja csinálni a frissen érkező betolakodót, tehát minden volt. És egyébként is nagyon szerelmes voltam, de attól külön szerelmes lettem belé, ahogy ő azt végtelen birka türelemmel végigcsinálta, egy zokszó nélkül, és kivárta, ahogy Zorka egyszer csak saját magától átbillent

– árulta el Dóri.