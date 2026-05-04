Ekler Lucát az Exatlon döntőjéig repítheti, hogy beszélt a férjével

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 04. 22:10
Elképesztően küzdöttek a családi videóhívásért a pirosak és a kékek, de végül sima csatában a Bajnokok nyertek. Az Exatlon Hungary paralimpikonja, Ekler Luca a Borsnak elárulta, mennyit jelentett neki az, hogy hosszú hetek után újra láthatta, hallhatta férjét és családját.
A paraatléta élsportoló karrierje miatt hozzá van szokva, hogy hetekig nem látja szeretteit, akár egy edzőtábor, akár a versenyek miatt. De olyan még sosem volt, mint most az Exatlonban, hogy hetekig nem is tud róluk semmit. Így Ekler Luca egyenesen a forgatás egyik legboldogabb pillanatának nevezte, amikor végre videóhívásban beszélhetett a családjával.

Az Exatlon 2026 Bajnokok csapat négy főre apadt, el sem hiszik, hogy így is meg tudták nyerni a videóhívást (Fotó: TV2)

Exatlon: Ekler Lucának a családja adja az erőt

Az elmúlt két hétben a Kihívók sikerszériájának köszönhetően a Bajnokok létszáma lefeleződött. A pirosak így négyen vágtak neki az Exatlon Hungary utolsó csapat hetének a nyolc kék versenyzővel szemben. A hétfői nap tétje ráadásul hatalmas volt, hiszen a luxus bázis mellett családi videóhívást nyerhettek a győztes csapat tagjai, ami mindennél többet ér hat hétnyi elzártság után. Főleg a Bajnokoknak volt ez fontos, hiszen két hete nem ők kapták meg a családi videóüzeneteket, ami például Bacskai Balázst olyan szinten megtörte, hogy pár nappal később ki is esett a versenyből, amit nem bánt, mert így meglephette feleségét. A két csapat mindent bele is adott, de végül a pirosak magabiztosan nyertek a nagy túlerővel szemben. A tavaly világcsúcsot döntő atléta szerint ez mindenkinek lendületet hozhat, neki is a férje és szerettei adnak erőt.

Talán az ittlétünk egyik legboldogabb pillanata volt az, amikor újra láthattam a családomat, a férjemet, a barátaimat. Tényleg az, hogy összegyűltek, hogy ennyire fontos vagyok nekik, és hogy most is számíthatok rájuk, hiszen a pályafutásom alatt is ők voltak a legnagyobb támaszaim. Az, hogy támogatnak most itt az Exatlon alatt, az tényleg a mindent jelenti nekem. De bevallom, hogy azért össze kell szednem magam fejben, mert nagyon sokat gondolok rájuk. Sokkal többet talán, mint a verseny előtte lévő szakaszában, úgyhogy valamilyen szinten ki kellett zárnom ezt a következő versenynapokon. De a legjobb része az az volt, hogy teljesen meg tudtam nyugodni, hogy velük minden rendben és én innentől kezdve tényleg teljesen csak a versenyzésre fókuszálok, ők pedig az erőt adó szerepben vannak

– vallotta be őszintén a Borsnak Ekler Luca, aki az Exatlon első két hetében nem talált legyőzőre és akire Dominikán csaptak le a doppingellenőrök.


 

 

