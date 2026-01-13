52 év után megérkezett a válasz a Loch Ness-i szörny rejtélyére

A Loch Ness-i szörny rejtélye a mai napig izgatja az embereket. Nem volt ez másként azzal a férfival sem, aki 5 évtizedet szánt a szörny felfedezésére az életéből. Közel 52 év után végre válaszokat kapott, hogy mi is található a skót Loch Ness tavában.

A Loch Ness-i szörny rejtélyére végre fény derült

Fotó: Matt84 / GettyImages

Loch Ness-i szörny - a várva várt válaszok

Egy férfi, aki több mint öt évtizedet töltött a Loch Ness-i szörny nyomának követésével, úgy véli, valójában hiábavaló keresgélésbe bocsátkozott. Adrian Shine úgy véli, hogy az úgynevezett „észlelések” a skót felföld híres víztározóján valójában meglehetősen hétköznapi magyarázattal rendelkeznek, amelyek nem kapcsolódnak a mitikus lényhez.

A 76 éves természettudós 1973 óta kutatja a „Nessie” néven ismert nagy, hosszú nyakú szörnyet, és 1987-ben még egy nagy szonárral végzett kutatást is vezetett a Loch Ness-ben. De annak ellenére, hogy csapata 1 millió font értékű felszereléssel rendelkezett, nem találtak konkrét bizonyítékot a Loch Ness-i szörny létezésére.

Most azonban elárulta, hogy szkeptikus a mitikus lény létezését illetően, amelynek megtalálására szentelte életét. Azt hitte, hogy a lény púpját pillantotta meg, amelyről később kiderült, hogy csak egy szikladarab volt.

Shine elmagyarázta, hogy szerinte a Nessie-t látó emberek valójában a hajóhullámok eredményét látták. Gyanítja, hogy a hajók által okozott vízmozgások a Loch Ness-tavon tévesztették meg az embereket.

A látványt a hajók hullámai okozzák. Itt többpúpú formát öltenek, és ezt látják az emberek

– mondta Shine a The Sunnak.

A régóta Nessie-vadászó férfi szerint a vízen megfigyelt egyéb jelenségekre is vannak alternatív magyarázatok, többek között arra is, hogy az emberek miért hiszik gyakran, hogy meglátták a rejtőzködő szörny „hosszú nyakát”. Shine szerint ez valójában egyfajta optikai csalódás, amely általában a madarak a víztükrön való összegyűlésének eredményeként jön létre. Elméletét alátámasztva Shine tovább magyarázta, hogy szerinte a tó, amelyben a mitikus szörny állítólag leselkedik, túl hideg ahhoz, hogy ott éljen, és csak halak sincsenek benne.