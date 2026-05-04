Rejtélyes tragédia az iskola udvarán: tényleg az vezetett a tündéri kislány halálához, amit mondanak?

Tragikus játszótéri balesetben vesztette életét egy hatéves kislány, miután a hírek szerint megbotlott a cipőfűzőjében, és úgy esett el, hogy a fejét egy betonpadba beverte. A tragédia egy argentin iskola udvarának játszóterén történt. Luna Jazmín Miqueo Cuello gyászoló édesapja, Ricardo azonban biztos benne, nem úgy történt az eset, ahogy azt az iskola dolgozói mondták. Amikor ugyanis megérkezett sérült lányáért, a cipőfűzője mindkét lábán dupla csomóval volt megkötve, mint mindig.

Rejtélyes haláleset: vajon mi okozta a játszótéri tragédiát?

Fotó: 123RF

Habár Lunát azonnal sürgősségire vitték, ott belehalt a sérüléseibe.

Az élet megy tovább, te pedig nem térsz vissza. Nem a koporsóban látom az arcodat, hanem egy lényként, aki csupán eltűnt

- búcsúzott tőle az édesapja a közösségi médiában, kiemelve: rendkívül tehetetlennek érzi magát a történtek miatt. Főként azért, mert biztos benne, hogy a dolgozók hazudnak, és Lunát hibáztatják.

Halálával másokat ment meg a kislány a tragédia után

Úgy döntöttünk, hogy felajánljuk a szerveit, hogy a szeretete és a fénye mások életében tovább éljen. Azt szeretnénk, hogy a története mások számára az élet lehetőségévé váljon. Ő egy rendkívül vidám, szellemes, szeretettel teli gyermek volt, aki különleges módon látta a világot. A gyerekeknek játszaniuk kell. Ez a természetük része. A mi felelősségünk, a felnőttek felelőssége, hogy biztonságos környezetet teremtsünk számukra

- folytatta édesapja.

A regionális oktatási hatóságok szerint az iskola udvarán a baleset idején tanárok felügyelték a gyerekeket. A tragédia miatt nyomozás indult, amely során többek között az esés részleteit, reakcióidőt és az udvar biztonsági állapotát is vizsgálják, írja a Mirror.