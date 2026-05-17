Újabb mozgolódás az 51-es körzetben: titokzatos repülőgépek jelentek meg az égen

Ismét az 51-es körzetre figyel a világ, miután egy különleges katonai repülőgépet többször is észleltek a titkos amerikai bázis körül. A repülési adatok szerint egy Boeing 737-600-as típusú gép – amelyet a katonai körökben csak „Janetként” emlegetnek –, több alkalommal is felszállt a Nevada Test and Training Range területéről, ahol az 51-es körzet is található.

A gép szerdán egyetlen nap alatt négyszer fordult meg a titkos létesítmények között. A rejtélyes repülő nem hétköznapi járatokat teljesít: a Janet flotta feladata, hogy katonai dolgozókat, kormányzati tisztviselőket és szerződéses partnereket szállítson az Egyesült Államok legszigorúbban őrzött bázisaira.

A gépet az elmúlt hetekben több mint hatvan alkalommal látták az 51-es körzet és Las Vegas között közlekedni, de a mozgás különösképp felgyorsult azután, hogy május 8-án nyilvánosságra hozták az első UFO-dokumentumokat.

Az amerikai kormány összesen 162 aktát tett közzé, amelyek UFO-észlelésekről, tanúvallomásokról, fotókról, videókról és hangfelvételekről szólnak. A mostani mozgások különösen azért keltenek feltűnést, mert a gép nemcsak az 51-es körzetet érintette, hanem az úgynevezett „52-es körzetet” is, amely a Tonopah Test Range közelében található.

Nem most kerül először reflektorfénybe az 51-es körzet

Az 51-es körzet évtizedek óta a világ egyik legismertebb összeesküvés-elméletének középpontjában áll. UFO-kutatók és egykori katonai dolgozók régóta állítják, hogy a bázison titkos technológiákat és ismeretlen eredetű repülő szerkezeteket vizsgálnak.

David Crete, az amerikai légierő korábbi őrmestere korábban azt állította, hogy itt fejlesztették ki az Egyesült Államok első lopakodó bombázóját, az F-117A Nighthawkot is.

Közben az amerikai politikában is egyre nagyobb figyelmet kap az ügy. Eric Burlison republikánus képviselő februárban arról beszélt, hogy engedélyt kapott bizonyos titkos katonai helyszínek meglátogatására az UFO-ügyekkel kapcsolatos kongresszusi vizsgálatok részeként.

Donald Trump korábban elrendelte, hogy az amerikai kormány hozza nyilvánosságra az összes UFO-kkal és földönkívüli élettel kapcsolatos dokumentumot. Ennek ellenére több kongresszusi képviselő szerint a legfontosabb bizonyítékokat továbbra is eltitkolják a nyilvánosság elől.