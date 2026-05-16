"Nem akarják, hogy tudjunk róla" - Bombasztikus titkokat rejthet az Egyesült Királyság 51-es körzete

Az UFO-vadászok úgy vélik, egy régi, szigorúan őrzött kémbázison földönkívüliekről szóló titkokat is őriznek. A feltételezések szerint a nyilvánosság előtt zárva tartott RAF Rudloe Manor bázis ad otthont az összes olyan idegen leletnek az Egyesült Királyságban, amelyekről a hatóságok nem akarják, hogy a külvilág tudomást szerezzen.

Elképesztő titkokat rejthet az UFO-król az Egyesült Királyság 51-es körzete

A Wiltshire-ben található Rudloe Manor egy impozáns, 1685-ben épült kastély, amelyet eredetileg vidéki magánrezidenciaként használtak, és úgy is szokás emlegetni, mint az Egyesült Királyság 51-es körzetét.

Az évszázadok során több tulajdonosa volt, mielőtt a második világháború alatt az Egyesült Királyság kormánya elkobozta volna. Ezt követően katonai központtá vált, amelyet az ország biztonságáért folytatott harcban használtak, és állítólag földalatti alagutak és bunkerek labirintusát rejti, amelyeket eredetileg kőbányáknak terveztek, majd később a Brit Királyi Légierő, illetve a Védelmi Minisztérium számára alakítottak át. Maga a kúria a RAF Rudloe Manor központjaként szolgált, koordinálta a földalatti létesítményeken belüli műveleteket, és hírszerző irodaként is használták.



A szakértők most azt állítják, a kúria nem csupán szellemjárta, de az idegenekkel és más evilági lényekkel kapcsolatos összes fájlt is ott őrzik. Robert Pulme, a hivatásos szellemvadász szerint a helyszínen két nyughatatlan szellem kísért: egy egykori német hadifogolyé, valamint egy fiatal lányé, akiről úgy tartják, korábban szobalányként dolgozott a kúriában.

Úgy hisszük, akadnak ott olyan fájlok is, amelyekről nem akarják, hogy tudjunk. Évtizedek óta keringenek pletykák arról, hogy a helyszín egykor Nagy-Britannia titkos UFO- vizsgálatainak középpontjában állt

- tette hozzá Pulme.

Az 1950-es évektől az 1980-as évekig a helyiek és a kutatók egyaránt azt állították, hogy a Védelmi Minisztérium a földalatti Corsham komplexumot titkos központként használta az azonosítatlan repülő objektumok elemzésére. A titkosítás alól feloldott dokumentumok szerint ráadásul a RAF Rudloe Manor „légvédelmi hírszerzési” szerepet töltött be a légi jelenségekkel kapcsolatban.

Sokan úgy hiszik, ez lehet a kulcs ahhoz, hogy megtudják, milyen titkokat rejtegetnek. A területet továbbra is szigorúan őrzik – miért lennének ott őrök, ha nem valami fontosat védenének?

- jelentette ki Pulme, a Daily Star beszámolója szerint.