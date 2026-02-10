Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Rejtélyes halálesetek: holtan találtak hat embert a hegyekben

2026. február 10.
Furcsa körülmények övezik az eseteket.

Holtan találtak hat embert az utóbbi egy hétben Bulgária nyugati részén a hegyekben - közölte kedden az országos rendőrség főigazgatója, hozzátéve, hogy a halálesetek különösek, ellentmondásos beszámolók és furcsa körülmények övezik őket.

gyertya, gyász, tragédia, halál
holtan találtak hat embert a hegyekben Fotó: Unsplash.com (illusztráció)

Az ügyészség szerint felmerül mind a gyilkosság, mind az öngyilkosság gyanúja

- tette hozzá Zahari Vaszkov.

Három ember holttestét a rendőrség vasárnap találta meg, köztük egy 15 éves fiúét egy lakókocsiban az Okolcsica hegy környékén. Legalább kettő fejsérülést szenvedett, a harmadik boncolása még nem történt meg. A nyomozók úgy vélik, ez a három haláleset összefügg az egy héttel korábbi hármas gyilkossággal, amely a Petrohan hágó közelében történt. Annak a három embernek a halálát lőfegyver okozta, és holttestüket egy leégett hegyi kunyhóban találták meg.

A kunyhó egy természetvédelmi civilszervezeté volt, és a rendőrség szerint a hat ember közül öt ennek a szervezetnek a tagja volt. Közzétették biztonsági kamerák felvételeit, miszerint a hat ember a kunyhó előtt elbúcsúzik egymástól. A későbbi felvételek tanúsága szerint a hat közül három felgyújtotta a kunyhót. A rendőrség szerint a civilszervezet tagjai tibeti buddhizmussal foglalkozhattak, ugyanis buddhista könyveket és zászlókat találtak a kunyhó romjai között.

A rendőrség szerint négy töltényhüvely, két pisztoly és egy puska volt a holttestek közelében, és a törvényszéki szakértők megállapították, hogy a lövéseket közelről adták le az áldozatokra - írja az MTI.

 

