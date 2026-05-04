Ilyen volt a fülledt erotika a múlt században – hosszú combok, rúzsos ajkak

A múlt század fülledt erotikája egészen másképp működött, mint a mai, azonnali és gyakran nyers vizualitásra épülő világ. Akkoriban a vágy nem harsányan, hanem sejtetően, lassan kibomolva jelent meg és inkább a képzeletre hatott, mint a szemre. Ilyen volt a retró erotika!

Retró erotika- emlékszel még? Margitszigeti Nagyszálló, Deli Mari manöken. 1958 Forrás: Fortepan / Tóth Árpád

Retró emlékeink – erotika a múlt században!

A század elején az erotika legfőbb terepe az irodalom és a művészet volt. Egy-egy regényben a finoman leírt érintések, a hosszan kitartott pillantások vagy egy elcsúszó ruha többet mondtak minden kimondott szónál. A női bokák villanása, egy kesztyű levétele vagy egy kalap alól kivillanó tekintet mind olyan apró részletek voltak, amelyek feszültséget teremtettek. A tiltás és a társadalmi normák szigora csak tovább fokozta ezt a vibrálást.

A filmek világában is hasonló volt a helyzet. A fekete-fehér mozikban a közelképek, az árnyékok játéka és a lassú mozdulatok hozták létre azt a különös, sűrű atmoszférát, amelyet ma talán már nehéz újraalkotni. Egy csók előtti hosszú csend, egy félbehagyott mondat vagy egy ajtó lassú becsukódása gyakran többet sugallt, mint amit valójában megmutatott.

A ’50-es és ’60-as években a divat is hozzájárult ehhez a visszafogott, mégis izzó erotikához. A test vonalait követő ruhák, a hangsúlyos smink és a gondosan megkomponált megjelenés mind a csábítás eszközei voltak, miközben megőrizték a titokzatosságot. Nem a teljes feltárulkozás volt a cél, hanem a játék a takarással és a felfedéssel.

A ’70-es évektől kezdve ugyan lazultak a szabályok, és az erotika egyre direktebbé vált, de még ekkor is megmaradt egyfajta érzékiség, amely a hangulatokra, a zenére és a lassú közeledésre épített. A fülledtség nem a nyíltságból, hanem a fokozásból született.

Talán éppen ez különbözteti meg leginkább a múlt század erotikáját a maitól: a türelem. Az a képesség, hogy a vágy ne azonnal teljesüljön, hanem rétegről rétegre épüljön fel és közben teret hagyjon a képzeletnek, amely sokszor erősebb, mint bármilyen kimondott vagy megmutatott részlet.