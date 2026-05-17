Mégis létezik a frigyláda? Feloldották a titkos CIA-dokumentumokat, amelyek véget vetnek a találgatásoknak

Titkosítás alól feloldott CIA-iratokból kiderül, hogy a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) 1988-ban a Stargate projekt égisze alatt futó titkos Sun Streak elnevezésű projekt keretében egy különös kísérletet hajtott végre. Ennek a projektnek az volt a célja, hogy médiumok, látók segítségével előkerüljön az elveszett frigyláda.

Józsué átkel a Jordán folyón a szövetség ládájával. (1800, Benjamin West) A frigyláda sittimfából készült, kívül-belül arannyal borították és két kerub díszítette a tetejét.

A 032-es számú látó döbbenetes részletességgel írt le egy föld alatt őrzött, arannyal díszített tárolót és annak természetfeletti védelmezőit.

Bár a dokumentumok vázlatokat és pontos leírásokat tartalmaznak, a CIA korábbi szakértői és a projektben résztvevők is szkeptikusak a látomások hitelességét illetően.

Valóban meglenne a bibliai frigyláda?

Az egyik ilyen kísérletben egy 032-es számmal megjelölt távolbalátót, vagy látót bíztak meg egy ismeretlen célpont felkutatásával, ami valójában a Szövetség Ládája, magyarul a frigyláda volt. Anélkül, hogy előzetesen tudott volna a célpontról, a 032-es látó egy fából, aranyból és ezüstből készült tárolót írt le, amelyet hat szárnyú angyalok képei díszítettek, és ami egy koporsóra hasonlított.

Mózes és Józsué a frigyládával (James Tissot).

A New York Post szerint a 032-es látó kijelentette: „A cél egy tároló. A tárolóban egy másik tároló is van.” A médium továbbá úgy írta le a tárgyat, mint ami "el van rejtve – a föld alatt, sötétben és nedvességben", ami arra utal, hogy a helye titkos.

A látó valamilyen védelmező entitás jelenlétét is érzékelte, és arra figyelmeztetett, hogy aki engedély nélkül próbálna hozzáférni a ládához, azt "a tároló őrzői egy számunkra ismeretlen erővel elpusztítják". Emellett a 032-es látó azt is elmondta, hogy a helyszínen arab ajkú, teljesen fehérbe öltözött emberek élnek, és látomásai mecsetkupolákat mutattak.

Ennek a dolognak az a célja, hogy összehozza az embereket. Valamiféle köze van a szertartásokhoz, az emlékezethez, a hódolathoz, a feltámadáshoz. Van benne valami spirituális, valamilyen információ, tanítások és történelmi tudás, ami sokkal mélyebb, mint amit most tudunk."

A titkos Sun Streak projekt

A CIA az 1980-as években indította a Sun Streak projektet, amelynek keretében állítólagos különleges érzékelési képességekkel rendelkező embereket, médiumokat próbáltak bevetni távoli célpontok felkutatására pusztán földrajzi koordináták alapján. A projekt eredményei élénk vitákat generáltak a történészek, régészek és összeesküvés-elmélet hívők körében egyaránt.