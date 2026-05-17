Mégis létezik a frigyláda? Feloldották a titkos CIA-dokumentumokat, amelyek véget vetnek a találgatásoknak

Titkosítás alól feloldott CIA-iratokból kiderül, hogy a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) 1988-ban a Stargate projekt égisze alatt futó titkos Sun Streak elnevezésű projekt keretében egy különös kísérletet hajtott végre. Ennek a projektnek az volt a célja, hogy médiumok, látók segítségével előkerüljön az elveszett frigyláda.
Az egyik ilyen kísérletben egy 032-es számmal megjelölt távolbalátót, vagy látót bíztak meg egy ismeretlen célpont felkutatásával, ami valójában a Szövetség Ládája, magyarul a frigyláda volt. Anélkül, hogy előzetesen tudott volna a célpontról, a 032-es látó egy fából, aranyból és ezüstből készült tárolót írt le, amelyet hat szárnyú angyalok képei díszítettek, és ami egy koporsóra hasonlított.
A New York Post szerint a 032-es látó kijelentette: „A cél egy tároló. A tárolóban egy másik tároló is van.” A médium továbbá úgy írta le a tárgyat, mint ami "el van rejtve – a föld alatt, sötétben és nedvességben", ami arra utal, hogy a helye titkos.
A látó valamilyen védelmező entitás jelenlétét is érzékelte, és arra figyelmeztetett, hogy aki engedély nélkül próbálna hozzáférni a ládához, azt "a tároló őrzői egy számunkra ismeretlen erővel elpusztítják". Emellett a 032-es látó azt is elmondta, hogy a helyszínen arab ajkú, teljesen fehérbe öltözött emberek élnek, és látomásai mecsetkupolákat mutattak.
Ennek a dolognak az a célja, hogy összehozza az embereket. Valamiféle köze van a szertartásokhoz, az emlékezethez, a hódolathoz, a feltámadáshoz. Van benne valami spirituális, valamilyen információ, tanítások és történelmi tudás, ami sokkal mélyebb, mint amit most tudunk."
A CIA az 1980-as években indította a Sun Streak projektet, amelynek keretében állítólagos különleges érzékelési képességekkel rendelkező embereket, médiumokat próbáltak bevetni távoli célpontok felkutatására pusztán földrajzi koordináták alapján. A projekt eredményei élénk vitákat generáltak a történészek, régészek és összeesküvés-elmélet hívők körében egyaránt.
A frigyláda, amelyet a judaizmus legszentebb tárgyának tartanak, a Biblia szerint az izraeliták készítették körülbelül a Kr. e. XIII. században. Úgy tartják, a tízparancsolatot tartalmazó kőtáblákat Mózes helyezte el a ládában, melyet a jeruzsálemi templom legbelső szentélyében, a Szentek Szentjében őrizték, míg a Kr. e. 586-os babiloni hódítás során nyoma veszett.
Az évszázadok során számos elmélet született a láda sorsával kapcsolatban. Az egyik elképzelés szerint Etiópiába vitték, ahol állítólag azóta is a Sion Máriája nevű helyi templomban őrzik. 2018-ban amerikai keresztények egy csoportja a Bible Archaeology Search and Exploration Institute-ból (BASE) azt állította, hogy egy távoli afrikai templomban megtalálták a ládát. Sok kutató azonban elutasította ezt az állítást, így valódi helye továbbra is rejtély maradt.
A titkosítás alól feloldott dokumentum többoldalnyi rajzot is tartalmazott, amelyek a láda sarkain elhelyezett négy szeráf egyikét ábrázolták, valamint egy fal mentén sorakozó múmiák rajzait. A jelentés egy kupolás mecset vázlatait is tartalmazza, ami tovább táplálja a találgatásokat a láda közel-keleti hollétével kapcsolatban.
Bár a látó leírása élénk részletei és a bibliai képekkel való egyezése miatt felkeltették a figyelmet, szakértők azóta komoly kételyeket fogalmaztak meg a megállapítások hitelességével kapcsolatban.
Joe McMoneagle, a CIA médium programjának egyik fontos tagja bírálta az ilyen technikák használatát ellenőrizhetetlen célpontok esetében, idő- és erőforrás-pocsékolásnak nevezve azt. Hangsúlyozta, hogy a ládával kapcsolatos rendkívüli állítások komoly bizonyítékokat igényelnek – amit viszont ez a projekt nem adott.
Nicholas Dujmovic, a CIA korábbi hírszerző tisztje szintén elutasította azt a felvetést, hogy az ügynökség valaha is komolyan kutatta volna a ládát vagy hasonló bibliai ereklyéket. Elmondása szerint 26 éves pályafutása alatt semmi ilyesmivel nem találkozott.
Joe McMoneagle – a CIA egyik legelső médiuma – mély szkepticizmusát fejezte ki az ügynökség módszereivel kapcsolatban. A ládával kapcsolatos látó megnyilvánulásokat "csalásnak" nevezte, hangsúlyozva, hogy senki sem vette a fáradságot a feltételezett felfedezések megerősítésére vagy hitelesítésére.
Ha valaki azt állítja, hogy a látás bizonyítja valaminek, például a frigyládának a létezését, akkor magát a ládát kell előteremtenie állításának alátámasztására" – jelentette ki McMoneagle.
Nézd meg a videót is a témában:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.