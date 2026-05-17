KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
11°C Székesfehérvár

Paszkál névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Létezik, hogyfelbukkant a frigyláda?

Mégis létezik a frigyláda? Feloldották a titkos CIA-dokumentumokat, amelyek véget vetnek a találgatásoknak

CIA
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 17. 07:45
médiumfrigyládaBiblia
Titkosítás alól feloldott CIA-dokumentumok döbbenetes részleteket tárnak fel egy 1988-as kísérletről. Ebben a kutatásban parapszichológiai képességekkel rendelkező személyeket vetettek be a bibliai frigyláda felkutatására: a 032-es számú látó egy fából, aranyból és ezüstből készült, koporsó alakú tárolót írt le, amelyet hat szárnyú angyalok képei díszítettek.
Etédi Alexa
A szerző cikkei

Titkosítás alól feloldott CIA-iratokból kiderül, hogy a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) 1988-ban a Stargate projekt égisze alatt futó titkos Sun Streak elnevezésű projekt keretében egy különös kísérletet hajtott végre. Ennek a projektnek az volt a célja, hogy médiumok, látók segítségével előkerüljön az elveszett frigyláda.

A frigyláda és hordozói egy festményen.
Józsué átkel a Jordán folyón a szövetség ládájával. (1800, Benjamin West) A frigyláda sittimfából készült, kívül-belül arannyal borították és két kerub díszítette a tetejét. 
Fotó: profimedia
  • Titkosított CIA-iratok kerültek napvilágra az 1988-as Sun Streak projektről, amelyben médiumokat alkalmaztak a bibliai frigyláda felkutatására.
  • A 032-es számú látó döbbenetes részletességgel írt le egy föld alatt őrzött, arannyal díszített tárolót és annak természetfeletti védelmezőit.
  • Bár a dokumentumok vázlatokat és pontos leírásokat tartalmaznak, a CIA korábbi szakértői és a projektben résztvevők is szkeptikusak a látomások hitelességét illetően.

Valóban meglenne a bibliai frigyláda?

Az egyik ilyen kísérletben egy 032-es számmal megjelölt távolbalátót, vagy látót bíztak meg egy ismeretlen célpont felkutatásával, ami valójában a Szövetség Ládája, magyarul a frigyláda volt. Anélkül, hogy előzetesen tudott volna a célpontról, a 032-es látó egy fából, aranyból és ezüstből készült tárolót írt le, amelyet hat szárnyú angyalok képei díszítettek, és ami egy koporsóra hasonlított.

Mózes és Józsué a frigyládával festményen.
Mózes és Józsué a frigyládával (James Tissot).
Fotó: Heritage Images / GettyImages

A New York Post szerint a 032-es látó kijelentette: „A cél egy tároló. A tárolóban egy másik tároló is van.” A médium továbbá úgy írta le a tárgyat, mint ami "el van rejtve – a föld alatt, sötétben és nedvességben", ami arra utal, hogy a helye titkos.

A látó valamilyen védelmező entitás jelenlétét is érzékelte, és arra figyelmeztetett, hogy aki engedély nélkül próbálna hozzáférni a ládához, azt "a tároló őrzői egy számunkra ismeretlen erővel elpusztítják". Emellett a 032-es látó azt is elmondta, hogy a helyszínen arab ajkú, teljesen fehérbe öltözött emberek élnek, és látomásai mecsetkupolákat mutattak.

Ennek a dolognak az a célja, hogy összehozza az embereket. Valamiféle köze van a szertartásokhoz, az emlékezethez, a hódolathoz, a feltámadáshoz. Van benne valami spirituális, valamilyen információ, tanítások és történelmi tudás, ami sokkal mélyebb, mint amit most tudunk."

A titkos Sun Streak projekt

A CIA az 1980-as években indította a Sun Streak projektet, amelynek keretében állítólagos különleges érzékelési képességekkel rendelkező embereket, médiumokat próbáltak bevetni távoli célpontok felkutatására pusztán földrajzi koordináták alapján. A projekt eredményei élénk vitákat generáltak a történészek, régészek és összeesküvés-elmélet hívők körében egyaránt.

A frigyláda leírása képpel illusztrálva egy régi Bibliában.
A ládában őrizték a két kőtáblát, amelyre a Tízparancsolat volt felírva, emlékeztetőül mannát és Áron kivirágzott vesszejét tették bele.
Fotó: joshimerbin / shutterstock

A frigyláda, amelyet a judaizmus legszentebb tárgyának tartanak, a Biblia szerint az izraeliták készítették körülbelül a Kr. e. XIII. században. Úgy tartják, a tízparancsolatot tartalmazó kőtáblákat Mózes helyezte el a ládában, melyet a jeruzsálemi templom legbelső szentélyében, a Szentek Szentjében őrizték, míg a Kr. e. 586-os babiloni hódítás során nyoma veszett.

Az évszázadok során számos elmélet született a láda sorsával kapcsolatban. Az egyik elképzelés szerint Etiópiába vitték, ahol állítólag azóta is a Sion Máriája nevű helyi templomban őrzik. 2018-ban amerikai keresztények egy csoportja a Bible Archaeology Search and Exploration Institute-ból (BASE) azt állította, hogy egy távoli afrikai templomban megtalálták a ládát. Sok kutató azonban elutasította ezt az állítást, így valódi helye továbbra is rejtély maradt.

A titkosítás alól feloldott dokumentum többoldalnyi rajzot is tartalmazott, amelyek a láda sarkain elhelyezett négy szeráf egyikét ábrázolták, valamint egy fal mentén sorakozó múmiák rajzait. A jelentés egy kupolás mecset vázlatait is tartalmazza, ami tovább táplálja a találgatásokat a láda közel-keleti hollétével kapcsolatban.

Kételyek a projekt hitelességével kapcsolatban

Bár a látó leírása élénk részletei és a bibliai képekkel való egyezése miatt felkeltették a figyelmet, szakértők azóta komoly kételyeket fogalmaztak meg a megállapítások hitelességével kapcsolatban.

Joe McMoneagle, a CIA médium programjának egyik fontos tagja bírálta az ilyen technikák használatát ellenőrizhetetlen célpontok esetében, idő- és erőforrás-pocsékolásnak nevezve azt. Hangsúlyozta, hogy a ládával kapcsolatos rendkívüli állítások komoly bizonyítékokat igényelnek – amit viszont ez a projekt nem adott.

A bibliai frigyláda a Santa Iglesia ketedrálisban
A frigyláda ábrázolása a toledói Santa Iglesia katedrálisban.
Fotó: Krikkiat / shutterstock

Nicholas Dujmovic, a CIA korábbi hírszerző tisztje szintén elutasította azt a felvetést, hogy az ügynökség valaha is komolyan kutatta volna a ládát vagy hasonló bibliai ereklyéket. Elmondása szerint 26 éves pályafutása alatt semmi ilyesmivel nem találkozott.

Joe McMoneagle – a CIA egyik legelső médiuma – mély szkepticizmusát fejezte ki az ügynökség módszereivel kapcsolatban. A ládával kapcsolatos látó megnyilvánulásokat "csalásnak" nevezte, hangsúlyozva, hogy senki sem vette a fáradságot a feltételezett felfedezések megerősítésére vagy hitelesítésére.

Ha valaki azt állítja, hogy a látás bizonyítja valaminek, például a frigyládának a létezését, akkor magát a ládát kell előteremtenie állításának alátámasztására" – jelentette ki McMoneagle.

Nézd meg a videót is a témában:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu