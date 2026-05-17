„Igazi fény volt ebben a világban” – Tragédiába torkollott az ünneplés: meghalt egy 24 éves fiatal a diplomaosztó után

Szörnyű tragédia árnyékolta be egy fiatal amerikai egyetemista diplomaosztóját Alabama államban. A 24 éves Jayden Barreto barátaival ünnepelte frissen megszerzett diplomáját a népszerű Lake Martin tónál, amikor egy vakmerő ugrás végzetesnek bizonyult számára.

Tragédia árnyékolta be a diplomaosztót

A Georgia államból származó fiatal május 14-én ugrott le a Chimney Rock nevű szikláról, amely régóta ismert helyszíne a turisták és fiatalok merész vízbeugrásainak. A barátai szerint azonban Barreto a becsapódás után már nem emelkedett vissza a felszínre.

Jayden leugrott a szikláról, de már soha nem jött fel

– mondta Bill Franklin, Elmore megye seriffje a helyi sajtónak.

A mentőegységeket azonnal riasztották, miután a fiatal eltűnt a vízben. A Montgomery Fire Rescue búvárcsapatai hosszú órákon át kutattak a sötétben és a rendkívül nehéz körülmények között. Este háromnegyed tíz körül találták meg Barreto holttestét egy víz alatti „polcon”, mintegy 15 méterrel a felszín alatt. A hatóságok szerint a szikla alatt a tó mélysége eléri az 50 métert is, ami tovább nehezítette a keresést. A mentőalakulat közleménye szerint hat búvár vett részt az összehangolt kutatásban.

A seriff arra is felhívta a figyelmet, hogy az ilyen ugrások rendkívül veszélyesek lehetnek. Mint fogalmazott, ha valaki rossz szögben érkezik a vízbe, az olyan lehet, „mintha 18 méter magasból egy üveglapra zuhanna”.

Minden attól függ, hogyan éri a tested a vizet

– mondta Franklin, aki szerint jelenleg semmi nem utal idegenkezűségre, a tragédiát balesetként kezelik, de a vizsgálat továbbra is tart.

Diplomaosztója után történt a baj

Jayden Barreto nemrég végzett a Georgiai Egyetemen, ahol két diplomát is szerzett: üzleti információs rendszerekből Bachelor of Business Administration fokozatot, valamint pszichológiából természettudományi diplomát kapott.

A fiatal férfi halála mélyen megrázta barátait és ismerőseit. Sokan az interneten búcsúztak tőle megható üzenetekben.

Jayden igazi fény volt ebben a világban. Mindenki szerette, és rettenetesen hiányozni fog

– írta egyik barátja a People szerint.