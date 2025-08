Szenzációs felfedezés: Előkerült a Frigyláda? – Megdöbbentő lelet rengetheti meg azt, amit eddig tudtunk

Izrael szívében, Siló ősi városának romjai között olyan felfedezést tettek régészek, ami alapjaiban rengetheti meg a bibliai történelmet. A kutatók szerint egy olyan monumentális épület maradványaira bukkantak, amely minden jel szerint a Frigyláda eredeti otthona lehetett.

A Frigyláda

Fotó: Illusztráció - Shutterstock/P Maxwell Photography

A Frigyláda – az a legendás arannyal borított láda, amelyben Mózes elhelyezte a Tízparancsolatot – a Biblia szerint a Tabernákulumban kapott helyet. Ez a hordozható szentély még az Egyiptomból való kivonulás után épült, és évszázadokon át Izrael első számú vallási központjaként szolgált. A silói ásatásokat vezető Dr. Scott Stripling szerint a most feltárt épület pontosan megfelel a Tabernákulum bibliai leírásának. Kelet-nyugati tájolású, belső tere pedig 2:1 arányban oszlik meg – éppen úgy, ahogy azt a szent iratokban olvashatjuk, értesült a Daily Mail. A helyszínen több mint 100 ezer állatcsontot is találtak, főként jobb oldali marháktól, juhoktól és kecskéktől – ez teljesen egybeesik a Leviták könyvében szereplő áldozati rendtartással, amely szerint a jobb oldal volt fenntartva a papi áldozatok számára.

Ez nem lehet véletlen

– nyilatkozta Dr. Stripling a Christian Broadcasting Networknek.

Az itt felfedezett rituális nyomok döbbenetesen pontosan követik a Biblia leírásait.

Az állatcsontok közül előkerült cserépedények a vaskor idejére datálhatók – pont arra az időszakra, amikor a Tabernákulum is működött, mielőtt a jeruzsálemi templom felépült volna. A Bibliában Siló úgy szerepel, mint Izrael első nagy vallási központja, ahol Éli főpap szolgált – a történet szerint innen vitték el a zsidók a Frigyládát a filiszteusok elleni csatába, ami végzetes következményekkel járt: a Frigyláda elveszett, Éli fiai meghaltak, maga Éli pedig, mikor értesült a tragédiáról, hátrazuhant és nyakát szegve meghalt.

A mostani feltárások során még az a kapu is előkerülhetett, amelynél Éli a halálát lelte – legalábbis ezt állítják a kutatók. A szenzációs lelet egy hatalmas belső falat is tartalmaz, amely elválasztotta a szentély belső, legtitkosabb részét – a Szentek Szentjét – ahol maga a Frigyláda pihent. Ez volt az a tér, ahová még a főpap sem léphetett be bármikor: a Tóra szerint, ha valaki szabálytalanul nyúlt a Frigyládához vagy akár belenézett, azonnal meghalt. A felfedezés új lendületet adhat a régészek és vallástörténészek egyik legnagyobb rejtélyének: mi történt valójában a Frigyládával? Lehet, hogy a válasz végig Siló porában lapult?